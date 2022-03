Dit wordt het modenieuws van week 9 - 2022

Wat er deze week in ieder geval gaat gebeuren? FashionUnited blikt vooruit op het modenieuws van week 9. Hieronder volgen de hoofdpunten uit de redactie agenda in de periode van 28 februari tot en met 6 maart.

Paris Fashion Week gaat van start

De Franse modeorganisatie Féderation de la Haute Couture et de la Mode (FHCM) maakte eerder deze maand bekend dat het in Los Angeles gevestigde The Row dit seizoen op Paris Fashion Week zal showen . De Parijse modeweek vindt plaats van 28 februari tot 8 maart en The Row showt op dinsdag 2 maart. Het minimalistische label, dat bekend staat om zijn hoogwaardige stoffen en sobere styling, showt meestal in New York. The Row is niet de enige Amerikaanse nieuwkomer op de Paris Fashion Week: Vaquery, het modelabel dat normaal gesproken in New York is te zien, staat eveneens op het officiële PFW FW22 schedule. Andere debutanten tijdens de modeweek zijn onder meer Ester Manas, een finalist van de LVMH-prijs die opkomt voor inclusiviteit van maten, en het duurzame merk Germanier, bekend om zijn milieuvriendelijke feestjurken. VTMNTS, het zustermerk van het in Zürich gevestigde Vêtements, zal zijn eerste collectie showen op de Parijse prêt-à-porter catwalk nadat het in januari was uitgesteld.

1 maart: Lancering pilot Swapshop Reflow

The Swapshop is een innovatief project gestart. In samenwerking met Reflow en de Gemeente Amsterdam wordt momenteel een digitaal kledinglabel ontwikkeld waarin informatie over de kledingstukken kan worden opgeslagen: van materiaalgegevens tot persoonlijke herinneringen, foto’s en transacties van dragers. Deze winter wordt er een eerste pilot met de labels gedraaid. De pilot lanceert op 1 maart, de eerste resultaten worden dit voorjaar gepresenteerd. Er nemen twintig ervaren swappers aan deel; in hun ingeleverde kledingstukken worden straks de eerste digitale labels genaaid. Voor de pilot nemen ze een of meerdere kledingstukken van een andere deelnemer mee naar huis. De bedoeling is dat zij verschillende stappen in het ‘leven’ van dat kledingstuk in Reflow OS gaan registreren. Daarmee wordt het systeem getest, en ontvangen Swapshop-oprichter Monique Drenten Roosmarie Ruigrok van Reflow een eerste setje informatie over de manier waarop Amsterdammers op dagelijkse basis met hun kleding omgaan. Lees hier meer.

