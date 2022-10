Dit zijn de 5 belangrijkste internationale modeprijzen voor opkomend talent

Er is geen succesmodel wanneer het gaat om een carrière in de mode. Wedstrijden zijn echter een van de beste manieren gebleken voor opkomende ontwerpers om hun eigen label op de kaart te zetten. In een tijd waarin een formele opleiding niet langer een vereiste is en het aantal volgers het lot van een jong talent kan bepalen, hebben internationale prijzen bijgedragen aan de publieke belangstelling voor deelnemers en helpen deze hen om in contact te komen met de belangrijkste spelers uit de sector. Ze staan ook bekend om het feit dat ze hun deelnemers de nodige erkenning, financiële steun en mentorprogramma's geven.

Sommige van de meest gevraagde ontwerpers beschouwen deelname aan een of meer talentenjachten als een belangrijke stap aan het begin van hun carrière. Niet iedereen wint uiteindelijk, maar veel namen, zoals Lagerfeld, Margiela en Gvasalia, zijn sindsdien op ieders lippen geweest. Om het overzicht over de verschillende internationale modeprijzen en hun aanbod te vergemakkelijken, heeft FashionUnited een uitgebreide lijst samengesteld van de meest prestigieuze prijzen.

De internationale Woolmark Prize

De Jury van de International Woolmark Prize 2022. Beeld: Woolmark

De lijst van eerdere winnaars van de Woolmark Prize is als een les in de modegeschiedenis van de 20e eeuw, en het begon allemaal met de wens om wol op de wereldmarkt te promoten. Het International Wool Secretariaat, de organisatie achter de wedstrijd, werd in 1936 opgericht. De eerste gegevens over de daaruit voortvloeiende prijs dateren echter van het begin van de jaren vijftig. Het oorspronkelijke idee was om jong talent te vinden die wol in hun ontwerpen konden verwerken.

Valentino Garavani, oprichter van het Italiaanse modehuis Valentino, is een van de eerste winnaars. In 1954 deden twee jonge mannen mee aan de wedstrijd en behaalden de eerste plaats in twee verschillende categorieën. Ze werden levenslange rivalen en schreven modegeschiedenis: Yves Saint Laurent en Karl Lagerfeld. Saint Laurent, die het jaar daarvoor al door Christian Dior, een van de juryleden, op de derde plaats was gezet, zou later zijn opvolger worden. Lagerfeld, daarentegen, begon zijn carrière als assistent van Pierre Balmain nadat de Franse couturier zijn prijswinnende jas had geproduceerd. Tegenwoordig is de prijs, waarbij ontwerpers vroeger schetsen moesten maken, voortdurend in ontwikkeling. Wol blijft echter een centraal onderdeel van de wedstrijd. Volgens de website van de prijs heeft het ‘programma en de inzet voor de missie’ ertoe geleid dat ‘meer dan 600 ontwerpers sinds 2012 van de prijs hebben geprofiteerd’, en begeleid en opgeleid zijn door deskundigen uit de sector.

Voorwaarden: Om in aanmerking te komen voor de International Woolmark Prize moeten ontwerpers sinds ten minste twee jaar, maar niet langer dan acht jaar, een commercieel product hebben geproduceerd. Zij moeten ook ervaring hebben met het werken met en het bevorderen van de beste praktijken in de toeleveringsketen van kleding en een jaarlijkse omzetgroei kunnen aantonen. Ten slotte moet de persoon, zoals de naam van de prijs al aangeeft, ervaring hebben met het werken met wol en in staat zijn stoffen en textiel op innovatieve manieren te gebruiken.

Awards: Er zijn twee belangrijke prijzen die door het raadgevend comité aan ontwerpers worden uitgereikt. In 2021 behoorden belangrijke mensen uit de mode-industrie als Naomi Campbell, Gabriella Karefa-Johnson, Sara Sozzani Maino en Tim Blanks tot de commissieleden.

De Woolmark Prize: 200.000 Australische dollar (ongeveer 130.000 euro)

Karl Lagerfeld-prijs voor innovatie: 100.000 Australische dollar (ongeveer 65.000 euro)

Bovendien ontvangen alle finalisten een financiële bijdrage voor hun bedrijf en capsulecollectie.

Vorige winnaars: Matty Bovan, Bode, Dion Lee, Christian Wijnants, Gabriella Hearst, Giorgio Armani.

Volgende editie: De International Woolmark Prize maakt op 15 november de finalisten van dit jaar bekend. De winnaars worden bekendgemaakt op 24 april 2023.

Hyères Internationaal Festival van Mode en Fotografie

Elk jaar komen opkomende jonge talenten van over de hele wereld en insiders uit de modewereld naar Villa Noailles in het kleine Franse stadje Hyères, een kunst- en cultuurcentrum met uitzicht op de Côte d'Azur. Het is ver weg van Parijs en andere grote modesteden, maar dat maakt het juist zo charmant. Gedurende vijf dagen presenteren tien vooraf geselecteerde ontwerpers zeven bijzondere looks aan een jury bestaande uit enkele van de meest invloedrijke mensen uit de mode-industrie. Het is een plek waar veteranen uit de industrie en gevestigde modehuizen een kijkje in de toekomst van de mode krijgen.

Het festival werd in 1986 opgericht door Jean-Pierre Blanc met als doel om een ruimte te creëren voor getalenteerde jonge creatieven. Blanc wilde hen de kans bieden om voet aan de grond te krijgen in de sector. Sindsdien hebben velen het gemaakt, zowel winnaars als deelnemers, en de meesten van hen danken hun succes aan de contacten die zij in Hyères hebben gelegd. In 2018 kende de jury, toen onder leiding van Haider Ackermann, de 'Grand Prix' hoofdprijs toe aan het Nederlandse ontwerpduo achter Botter, Rushemy Botter en Lisi Herrebrugh. Slechts enkele maanden later werden de twee benoemd tot creatief directeur van Nina Ricci, een positie waar veel ontwerpers hun hele leven voor werken. Het duo bleef de volgende 3,5 jaar bij het merk, terwijl ze ook werkten aan hun eigen lijn, die sinds Hyères gestaag groeit en de aandacht trekt. Naast een indrukwekkende jury staat Hyères ook bekend om zijn opmerkelijke partnerschappen met iconische merken als Chloé, Chanel en Mercedes-Benz. Het Duitse autobedrijf, dat ook partner is bij internationale modeweken, neemt de winnaars op in de showkalender. Een van hen is de Belg Tom van der Borght, die tijdens de 35e editie in 2018 de hoofdprijs won en vervolgens de Berlin Fashion Week opende.

Voorwaarden: de Internationale Modewedstrijd van Hyères staat open voor alle ontwerpers van boven de achttien jaar die mannen-, vrouwen- of genderloze collecties creëren. Ontwerperscollectieven zijn niet toegestaan, met ontwerpersduo's als enige uitzondering. Het gebruik van milieuvriendelijke stoffen wordt sterk aanbevolen.

Awards: Er zijn verschillende prijzen die door de festivaljury kunnen worden toegekend. In 2022 zal de jury worden voorgezeten door Glenn Martens, die zal worden bijgestaan door onder anderen de vorige winnaar Ifeanyi Okwuadi en hoofd redactionele inhoud van Vogue France, Eugénie Trochu.

De volgende drie prijzen zijn de belangrijkste van het festival, maar er worden ook andere prijzen uitgereikt:

Grand Prix du jury Première Vision: 20 000 euro van Première Vision en een gezamenlijk project met het Chanel Métiers d'art team, ter waarde van maximaal 20 000 euro.

Prix le19M des Métiers d'arts de Chanel: 20.000 euro

Mercedes-Benz Duurzaamheidsprijs: 20.000 euro

Eerdere prijswinnaars: Viktor&Rolf, Anthony Vaccarello, Julien Dossena, Botter, Tom Van Der Borght.

Volgende editie: Het Festival van Mode en Fotografie van Hyères vindt dit jaar plaats van 13 tot 16 oktober.

ANDAM

ANDAM Finalisten 2021. Beeld: ANDAM

De ANDAM-prijs werd in 1989 in Parijs in het leven geroepen en wordt ondersteund door het Franse ministerie van Cultuur en het DÉFI, het Comité de Promotion et de Développement de la Mode: een organisatie die de internationale invloed van de Franse mode bevordert en versterkt. Het heeft enkele van de meest beroemde ontwerpers uit de hele wereld bekroond en voortgebracht. De eerste winnaar van de wedstrijd was Martin Margiela, die een voorbeeld was voor al het talent dat volgde.

Oprichter Nathalie Dufour en voorzitter Guillaume Houzé creëren en organiseren jaarlijks een programma voor de finalisten en winnaars, waardoor zij toegang krijgen tot de ervaring en kennis van de sector. Het doel is altijd geweest om jonge creatieven te begeleiden bij het structureren en stimuleren van de groei hun bedrijf, wat tot uiting komt in de verschillende categorieën die finalisten kunnen winnen.

Tot de jury van ANDAM en de sponsors van de wedstrijd behoren bekende namen uit de industrie - van Instagram's Eva Chen tot de voorzitter en CEO van Kering, François-Henri Pinault, en de voorzitter en CEO van LVMH Fashion Group, Sidney Toledano, om maar drie leden van vorig jaar te noemen. Hoewel de prijzen als internationaal worden beschouwd, zijn er een aantal voorwaarden aan verbonden. Ontwerpers moeten een Frans bedrijf runnen of een dochteronderneming oprichten als ze winnen. Elk talent moet voortaan collecties in Parijs tonen en met een Franse fabrikant samenwerken. Het is echter onduidelijk hoe lang deze voorwaarden na het vergelijkend onderzoek in stand moeten worden gehouden.

Voorwaarden: De voorwaarden voor de ANDAM-prijs variëren een beetje afhankelijk van de categorie, maar een band met Frankrijk is essentieel voor de deelname. Voor de hoofdprijs en de speciale prijs is tevens vereist dat de deelnemende ontwerpers in het voorafgaande jaar ten minste twee commerciële seizoenen met internationale verkopen en een minimumomzet van 100.000 euro hebben behaald. Bovendien mogen zij in het voorgaande jaar geen prijs met financiële steun hebben gewonnen.

Awards: Terwijl de Grote Prijs en de Speciale Prijs de meest bekende prijzen van de wedstrijd zijn, bieden de Pierre Bergé Prijs, genoemd naar Yves Saint Laurent's langdurige levens- en zakenpartner, de Accessoires Prijs en de Innovatie Prijs even belangrijke kansen voor de winnaars. Aan elke prijs is niet alleen een aanzienlijke financiële beloning verbonden, maar ook gerichte en toegewijde steun voor de winnaar.

Grand Prix: 300.000 euro

Speciale prijs: 100.000 euro

Prijs Pierre Berge: 100.000 euro

Accessoires Prijs: 50.000 euro

Innovatieprijs: 50.000 euro

Eerdere prijswinnaars: Botter, Marine Serre, Y/Project, Ludovic de Saint Sernin, Iris van Herpen, Anthony Vaccarello, Gareth Pugh.

Volgende editie: De wedstrijd wordt opnieuw aangekondigd in januari 2023: De winnaars worden naar verwachting in het voorjaar bekendgemaakt.

International Talent Support

De International Talent Support (ITS) is misschien de minst bekende naam op deze lijst, maar de wedstrijd en zijn vorige winnaars zijn indrukwekkend. In 2004 won de jonge en onbekende ontwerper Demna Gvasalia de ITS award voor Collection of the Year. In 2014 richtte hij Vetements op en een jaar later werd hij benoemd tot creatief directeur van Balenciaga. Matthieu Blazy daarentegen was in 2006 finalist bij ITS, lang voordat zijn naam op ieders lippen lag dankzij zijn debuut bij Bottega Veneta. De internationale prijs is gevestigd in Italië en werd voor het eerst aangekondigd in 2002. Het is de meest uitgebreide modewedstrijd voor jonge creatieven, met categorieën en sponsors die variëren van prijzen voor mode, accessoires of juwelen tot sociale projecten. Tijdens de laatste edities werden verschillende creatievelingen in elf categorieën bekroond met verschillende beloningen en mentorprogramma's.

Voorwaarden: Zowel ontwerpers als ontwerpersduo's kunnen meedoen aan deze wedstrijd. Elke deelnemer moet afgestudeerd zijn of op het punt staan af te studeren. Ontwerpers moeten ten minste vijf tot acht outfits voor elk seizoen en elk geslacht kunnen presenteren.

Awards: De verschillende internationale prijzen voor talentontwikkeling variëren sterk, afhankelijk van de categorie waarvoor de creatie in aanmerking komt.

Deze drie prijzen behoren tot de meest opmerkelijke van de wedstrijd:

ITS Academy Award: 15.000 euro en 6 maanden begeleiding door Pitti Immagine.

OTB-prijs: 10.000 euro

ITS Artwork Award: 10.000 euro

Eerdere prijswinnaars: Aitor Throup, Chopova Lowena, Cecilie Bahnsen, Richard Quinn.

Volgende editie:: Het ITS vergelijkend onderzoek aanvaardt normaliter aanvragen vanaf mei. De winnaars worden naar verwachting in september bekendgemaakt.

LVMH-prijs

Der Finalisten van de LVMH Prize 2021. Beeld: LVMH Prize.

De LVMH-prijs, die in 2014 door de gelijknamige luxegroep werd gelanceerd, is de jongste maar nu al een van de meest erkende en begeerde prijzen in de sector.

Onder leiding van Delphine Arnault, dochter van LVMH-baas Bernard Arnault en directeur en uitvoerend vice-president van Louis Vuitton, kan iedereen onder de 40 jaar die ten minste twee collecties heeft ontworpen, zich aanmelden voor de prijs. Dit heeft ertoe geleid dat sommigen zich afvragen of de prijs opkomend talent ondersteunt, of eerder degenen die al hun eerste ervaring in de sector hebben opgedaan. Meer dan bij andere wedstrijden hebben de carrières van niet alleen de winnaars maar ook de finalisten een enorme vlucht genomen na deelname. De wedstrijd zit zo in elkaar dat alle finalisten een ontmoeting hebben met een aantal geselecteerde mode-experts om hun visies, ontwerpen en ambities voor de toekomst toe te lichten, wat dit verschijnsel zou kunnen verklaren. Een van deze finalisten, die zelf nooit de prijs won, was Virgil Abloh. In 2020 werd de LVMH-prijs toegekend aan alle acht geselecteerde finalisten vanwege de Covid 19-pandemie. Het prijzengeld werd op gelijke wijze onder hen verdeeld. Het jaar daarop werd de wedstrijd in zijn traditionele vorm voortgezet, met prijzengeld voor de winnaar en de runner-up.

Voorwaarden: De LVMH-prijs staat open voor alle ontwerpers jonger dan 40 jaar. De enige vereiste is dat zij reeds ten minste twee collecties voor dames- of herenmode of twee genderneutrale collecties hebben ontworpen.

Awards: De jury van de LVMH Prize, die tot nu toe bestond uit Kim Jones, JW Anderson, Virgil Abloh en Sidney Toledano, kan twee verschillende prijzen uitreiken.

LVMH-prijs: 300.000 euro

Speciale prijs van de Karl Lagerfeld-jury: 150.000 euro

De winnaars van de LVMH-prijs krijgen ook een mentorprogramma op maat voor één jaar.

Vorige winnaars: S.S. Daley, Nensi Dojaka, Marine Serre, Thebe Magugu, Wales Bonner, Marques Almeida.

Volgende editie: De LVMH Prize maakt elk jaar rond maart zijn finalisten bekend. De winnaars worden gewoonlijk in juni gekroond.

Naast internationale modeprijzen zijn er ook een aantal wedstrijden en fondsen die eerder lokaal dan mondiaal talent erkennen. Een van de meest bekende voorbeelden van een nationale prijs is het CFDA/Vogue Fashion Fund, dat opkomend Amerikaans talent bevordert en beloont. Er is ook een Spaanse tegenhanger van het Vogue Fashion Fund.

Bovendien selecteert de Italiaanse Vogue, in samenwerking met de Altaroma modeweek in Rome, elk jaar 'Who Is On Next?', een modeprijs voor 'Made in Italy' mode. En Fashion East is een in het Verenigd Koninkrijk gevestigde ‘incubator’ van talent die zijn tijd en middelen wijdt aan de volgende generatie van Brits talent.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE. Vertaling en bewerking van het Duits naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.