Dit zijn de belangrijkste trends voor dames- en herenmode SS24

Wat is mode? Wie definieert het? En waar begint een trend? Dit zijn allemaal vragen waarmee Rossella Catapano, professor aan de Accademia Della Moda (IUAD) in Napels, op 10 februari 2023 haar trendvoorspelling op de Istanbul Fashion Connection (IFCO) begon.

Trendvoorspellingen gaan over kleuren, stijlen en materialen en voor Catapano moeten de trends van vandaag rekening houden met de veranderingen in de wereld en de culturele behoeften. "Maar," waarschuwt ze, "we moeten rekening houden met verschillende voorkeuren."

Ze wijst ook op het feit dat trends een steeds kortere levensduur krijgen - zogenaamde microtrends zoals reusachtige plateauschoenen houden het bijvoorbeeld nauwelijks een seizoen vol.

Als het gaat om het bereik van trends, zegt ze: “Onderschat sociale media niet. De snelheid van wereldwijde informatie is tegenwoordig cruciaal.” daardoor zijn nieuwe iconen ontstaan, zoals modebloggers en influencers.

Waar start de trend?

Catapano beantwoordt de vraag wat een trend creëert: "Het is de behoefte om erbij te horen; het verlangen naar conformiteit, dat leidt tot het creëren van mode en sociale stammen." In deze context noemt ze genderfluïde kledingstukken als vervulling van een behoefte.

In de wereld na de pandemie gaf Catapano weer hoe homewear loungewear is geworden en dat je je ook comfortabel kunt kleden. Qua materialen betekent dit licht en luchtig. "Mannenmode is nu relevant en trendsettend," voegde ze eraan toe.

Duurzaamheid is een ander gebied dat sterk naar voren komt, maar ze waarschuwt dat we onderscheid moeten maken tussen echt groene mode en greenwashing. Circulaire mode is hier een sleutelwoord, maar de industrie moet oppassen dat ze niet alleen eindigt met nicheproducten tegen hoge prijzen. Voor haar is alleen "vintage mania" echt circulair. Omdat ze in Turkije is, wijst Catapano op de belangrijke wortels van het land in ambachtelijke goederen. "We moeten onze wortels en ambachten herontdekken," zegt ze.

Als het gaat om voorspellingen, "is de beste manier om de toekomst te voorspellen het creëren ervan", aldus Catapano. Bij IUAD betekent dat werken aan een moodboard om verschillende beelden te verzamelen ter inspiratie. Daarna volgt het onderzoek en het "aanvoelen van de sfeer" van de collectie. Het vertellen van verhalen is ook een belangrijk onderdeel van het proces, vooral om de klant erbij te betrekken.

De belangrijkste trend die Catapano heeft gezien is body positivity, die niet meer weg te denken is, en teruggaat naar de roots. “Dit betekent niet kopiëren, maar bestuderen en je wortels niet verliezen”, vat ze samen, waarbij ze vooral jonge ontwerpers adviseert.

De belangrijkste dames- en herenmode trends voor SS24

Kim Mannino praat over SS24 trends op IFCO.

Kim Mannino, directeur trendcuration bij WGSN, gaf een vooruitblik op de trends die van invloed zullen zijn op dames- en herenmode voor SS24 tijdens een presentatie op IFCO op 9 februari 2023. Voor lente/zomer 2024 voorspelt de in New York gevestigde trendvoorspeller twee belangrijke trends met verschillende subtrends en een belangrijk verhaal met verschillende belangrijke vormen. Het bedrijf vertrouwt op een team van ongeveer driehonderd mensen om elk seizoen de belangrijkste trends te voorspellen en te analyseren.

Hoofdtrend “Protect & Connect”

“Protect & Connect” wordt een belangrijke damestrend in SS24 die voortborduurt op een gevoel van community en veiligheid. De collecties blijven klein en richten zich op kwaliteit. “Less is more”, aldus Mannino.

Qua kleuren zullen warme tinten de boventoon voeren in de dameskleding, zoals 'Fondant Pink', 'Radiant Red', 'Ocean Coral', 'Nutshell' en 'Apricot Crush' in het palet van rode tinten, maar ook de kleuren van de natuur met 'Oat Milk', 'Ground Coffee', 'Pineapple', 'Sea Kelp', 'Nephrite' en 'Green Fig'. "Mightnight Blue' zal de donkerste kleur zijn, er is geen zwart," zegt Mannino.

Sub-thema’s voor damesmode

Een van de subthema's is "Emotioneel minimalisme" met de nadruk op vakmanschap en neutrale kleuren. Over het algemeen worden creaties gemaakt om meer dan één seizoen mee te gaan. "Boho Surf" voor hoogzomer is opgewekte vintage met een hippie die terugkomt en volgens Mannino geweldig om ‘deadstock bij te gebruiken’.

"Minimalist Resort" wordt het klassieke 'vakantiethema', ondersteund door "Joyful Nautical" dat een andere kijk heeft op strepen, bijvoorbeeld losse strepen. "Hier vinden we ook troostende texturen," zegt Mannino.

"Prepare Wear" richt zich op kleding die beschermt tegen allerlei milieu-invloeden zoals UV-stralen, ziektekiemen en vervuiling. Aanpasbaarheid is ook belangrijk, met trekkoorden en aanpasbare functies. "Een soort one-size-fits-all die moet helpen bij het passen," voegt Mannino toe.

Dan is er "Earthy Luxury" dat inspeelt op het feit dat de pandemie mensen ertoe heeft aangezet meer tijd in de natuur door te brengen. Zoals de naam al doet vermoeden, richt "Artisanal Touch" zich op vakmanschap met een beetje borduurwerk en applicaties. "Thrift Cult" speelt in op de opkomst van vintage mode en het feit dat de tweedehands look steeds gewoner wordt. Bovendien kunnen verschillende kleuren en texturen met elkaar worden gecombineerd.

“Future dressing” richt zich op slimmer kleden, maar tegelijkertijd ook op losse, meer ontspannen silhouetten. “Dit is hybride kleding die thuis werkt maar ook op kantoor of ‘s avonds, een soort day-to-night wear”, legt Mannino uit.

Sub-thema’s voor herenmode

In de ontwerpen voor herenkleding wordt ook de natuur als inspiratiebron gebruikt en is er een focus op het voorkomen van afval. Het kleurenpalet is iets donkerder.

Het subthema "Craftwed Workwear" legt de nadruk op denim en werkkleding, terwijl "Future Classics" gaat voor een eigenzinnige look. "Horticool" benadrukt de band met de natuur terwijl "Outdoor Prep" een kijk is op de actieve sportwereld.

"Modern Nautical" combineert strepen met gebroken wit en bij "Natural Craft" draait alles om creativiteit. "Nostalgic Retro" gaat voor een mid-century design, met een verwijzing naar het pre-digitale tijdperk van de jaren '70 en '80 met hoog getailleerde of uitlopende broeken. Tot slot is er "Raw Luxury" dat zich richt op prachtige materialen, texturen en tijdloze stukken.

Zintuigelijke ‘Scapes’

Het tweede hoofdthema combineert het natuurlijke met het technische en verbindt zo de fysieke met de virtuele wereld. "Sense Scapes" zal een organische maar ook verhoogde digitale look hebben, waarvan de felle kleuren geïnspireerd zijn op de wereld van gaming en de metaverse. "Pink Diamond", "Pink Flash" en "Radiant Red" springen er hier uit voor de dameskleding, ondersteund door "Mellow Peach" en "Parchment".

"Fresh Mint", "Sage Leaf", "Tidal Teal" en "Adriatic Sea" maken gebruik van het blauwe spectrum, terwijl "Gentle Lavender", "Purple Swirl" en "Black" het kleurenpalet afronden. Voor mannen is er "Cyber Lime", "Nutshell", "Sea Kelp", "Fondant Pink" en "Green Fig", evenals "Astro Dust", "Italian Clay" en "Terracotta" onder de rode tinten. Ze worden ondersteund door "Tidal Teal", "Adriatic Sea", "Cornflower" en "Pineapple".

Sub-thema’s

Er zijn negen subthema's voor damesmode en zeven subthema's voor herenmode die het thema "Zintuigelijke Scapes" volgen: "Bohemian Alchemist" combineert Boho-chic met astrologie en spiritualiteit, maar is ook een hippie throwback en dus een kans om deadstock te gebruiken.

"Solar Punk" is een sci-fi geïnspireerd subthema dat de fantasiewereld opzoekt met intense kleuren en bloemen geïnspireerd op virtuele werelden. "Scavenged Beauty" bevat elementen zoals schelpen, stenen, mineralen en kristallen en zelfs metaal en macramé. "Synesthesia" boort zintuiglijke ervaringen aan met verbazingwekkende kleuren en patronen, vergelijkbaar met "Otherworldly Glamour".

“Tropadelic Office” gebruikt felle kleuren op donkere kleuren, terwijl “Ocean Wonders” onze fascinatie voor de oceaan aanwakkert met vervormde kleuren en umbra. “Serene Futurism” doet een roep op de lagen van SS23, zachte pastels en delicate stoffen, terwijl “Digital Dune” verwijst naar het woestijnlandschap.

Voor herenkleding bestaan de subthema's uit "Gaming Lounge" met felle kleuren, "Powered by Nature" met aardetinten, "Postmodern Safari", "Tropadelic Office" en "Synesthesia" en voor dameskleding uit "Pyjama Dressing" en "Soft Function".

Het belangrijkste verhaal: “Creatief Vertrouwen”

Het “Creatief Vertouwen”-thema voor SS24. Beeld: FashionUnited

“Creative Confidence” zijwaarts denken en een circulair ontwerp, wat zich vertaalt in innovatieve technieken en uitbundige en vindingrijke dameskleding. “Het leven kan moeilijk zijn en deze trend gaat over ze positief mogelijk blijven”, aldus Mannino.

"Statement Simplicity", "Indie Glow", "Illusion", "Satori-all", "Find Your Way", "Sartorial Sports", "Amped-up Retro" en "Surreal Warping" zijn de subthema's voor dameskleding, terwijl herenkleding kan uitbreiden met "Main Character Energy", "Enhanced Energy/Day", "Vibrant Vacation", "Nightlife", "Redefining Masculinity", "Retro Sport Resort" en "Pop Utility".

De belangrijkste vormen onder de geweven tops zijn de boerenblouse, wikkelblouse, denim overhemd of oversized overhemd. Bij de jurken is er de wikkeljurk, lichaamsbewuste jurk, uitgesneden jurk, slipjurk en de moderne gelegenheidsjurk. Bij de breisels maken vesten, ronde halzen, V-hals, draaihalzen en vesten de selectie af.

Rokken kunnen wikkelrokken, uitlopende rokken, korte rokken of kokerrokken zijn, terwijl broeken wijde pijpen of uitlopende pijpen kunnen hebben. Met blazers, lichtgewicht trenchcoats, utility jackets, forensenjacks of gewatteerde jacks is er ook variatie in dit segment.

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking door Sylvana Lijbaart.