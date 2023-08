Dit zijn de eerste namen van Amsterdam Fashion Week 2023

Het programma van Amsterdam Fashion Week is bekend. Het jaarlijkse mode-evenement keer terug van woensdag 30 augustus tot en met zaterdag 2 september, en zit boordevol inspiratie, nieuwkomers en bekende gezichten, zo blijkt uit het persbericht.

Zo trapt duurzaam modeontwerper Tess van Zalinge de Amsterdam Fashion Week af met een show waarin twintig vrouwen uit de creatieve industrie de nieuwe collectie ‘Klavertje drie’ presenteren. De nieuwe collectie is volledig gemaakt uit afvalmaterialen van grote couturehuizen. Daartegenover staat circulair modemerk Martan met een nieuw showconcept voor hun SS24-collectie die uit volledig geupcycled materiaal bestaat. Nog een duurzame speler die dit jaar aanwezig is: The Collectives en French Collection, die op vrijdag een pre-loved modeshow tonen.

Deelnemers die ondertussen steevast op het evenement aanwezig zijn, zijn onder meer Ronald van der Kemp, Wandler en Atelier Reservé.

Nieuwe deelnemers op het schema zijn onder meer Max Zara Sterck, New Amsterdam Surf Association en Patchwork Family. Eerstgenoemde presenteert het verlangen om vrouwelijke kracht en sensualiteit in vrijheid te belichamen aan de hand van dansjes waarin de vormen van haar kleding en de beweging de hoofdrol spelen. New Amsterdam Surf Association creëert een merkervaring die wordt gepresenteerd bij Iso Amsterdam. Bezoekers krijgen een ervaring mee die draait om het trotseren van alle obstakels die men op een typische surfdag tegenkomt, aldus het persbericht. Op donderdag sluit The Patchwork Family, een jong upcyclingcollectief, de dag af met een 'losbandig optreden’.

Ruben Jurriën, de Lichting-winnaar van vorig jaar, presenteert vrijdag 1 september zijn nieuwe collectie ‘Super Flamboyant’, waarin hij op zoek gaat naar een nieuwe betekenis van het woord ‘sterk’. Na zijn show vindt Lichting 2023 plaats, waarbij de beste afstudeerstudenten van zeven Nederlandse modeacademies hun werk presenteren.