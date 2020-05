Dit zijn de elf finalisten van de ITS Responsible Fashion Awards 2020

De finalisten van de ITS Responsible Fashion Award 2020 zijn bekend. Dat meldt de organisatie in een persbericht. Uit de meer dan zeshonderd portfolio’s uit zestig verschillende landen werden in de categorie mode elf finalisten geselecteerd: Sara Michal Workeneh, Noa Baruch, Andrew Bell, Tara Al-Wali, Syna Chen, Rosie Baird, Jimin Lee, Kin Yan Lam, Aharon Genish, Cameron Williams en Olivia Rubens. Zij zullen in oktober meedingen naar de hoofdprijs van 10.000 euro.

Volgens de organisatie waren in de portfolio’s dit jaar twee belangrijke trends te onderscheiden: enerzijds ‘een creatieve en ontwrichtende overdaad, die typisch is voor een jonge creatieve generatie die zichzelf uitdrukt’, en anderzijds ‘een pure essentialiteit en helderheid van lijnen met uitblinkende details’. In de portfolio’s vormde duurzaamheid de rode lijn, aldus de organisatie. Die kwam op verschillende manieren naar voren: van upcycling en zero waste-concepten tot het gebruik van natuurlijke materialen en verfstoffen.

Naast de categorie mode werden ook finalisten geselecteerd in de categorieën Responsible Accessoires, Fashion@Work, Artwork by Swatch en Lotto Sport. Finalisten van de laatste drie categorieën gaan de komende maanden aan de slag met bedrijven Illy, Swatch en Lotto voor het ontwikkelen van een modegerelateerd project.

De ITS Awards voor jong modetalent werden gelanceerd in 2002 en worden sindsdien jaarlijks uitgereikt in twaalf verschillende categorieën. Partners van ITS zijn onder meer modegroep OTB, Fondazione Ferragamo, Swatch, Illy en Lotto.