Dit zijn de finalisten van de 2021 Andam Award

De zeven finalisten van de 2021 Andam Award Grand Prize zijn bekend: GmbH, Grace Wales Bonner, Area, Rok Hwang, Bianca Saunders, Ludovic de Saint-Sernin en Casablanca. De zeven gaan de strijd aan met elkaar voor een geldprijs van 300.000 euro, zo meldt WWD.

Onder de genomineerden zitten meerdere grote namen. De ontwerpers achter het Berlijnse merk GmbH, Serhat Işık and Benjamin A. Huseby, zijn recentelijk benoemd tot creatief directeuren van het Italiaanse merk Trussardi. Grace Wales Bonner won de LVMH Prize for Young Designers in 2016 en Bianca Saunders is een van de genomineerden voor de LVMH Prize van dit jaar.

Naast de Grand Prize worden ook de Pierre Bergé Award en de Accessoires Award uitgereikt. De Pierre Bergé Award focust zich op jonge Franse merken en dit jaar maken EgonLab, Ester Manas, Uniforme Paris en Charles de Valmorin kans op de prijs. Genomineerd voor de Accessoires Prize zijn Aswas, Samuel Fran François en Published By.