Dit zijn de highlights van Berlin Fashion Week 2021

Eindelijk weer Fashion Week in Berlijn. Na lang wachten vond de modeweek weer met publiek plaats en dat liet niemand zich ontgaan. De hele stad ademde mode.

De gasten bezochten events en modeshows die varieerden van klassiek design tot hybride concepten en internationale streetwear. Daarbij ontmoette de aankomende designer Florentina Leitner de Amerikaanse streetwear-ontwerper Heron Preston en het internationaal geliefde label Ottolinger. FashionUnited heeft de hoogtepunten voor u samengevat.

Fassbender is going to Ibiza

Net als veel anderen lijken ook Christina Fassbender, haar broer Sebastian Steinhoff en de creative director Matthias Louwen op dit moment vurig te verlangen naar een vakantie met zon, zee en zand. Het trio achter het Hamburgse label Fassbender showde een collectie die geïnspireerd is door het Spaanse eiland Ibiza.

Beelden: Fassbender SS22

Daarbij stuiten de blauwtinten van de Middellandse Zee op het landschap vol zand en steen van het eiland in de Balearen. Het kleurenpalet wordt aangevuld met florale prints die de collectie tot bloei brengen. Zo veelzijdig als het landschap van Ibiza is ook het design van de SS22-collectie. Golvende en lichte stoffen worden gecombineerd met workwear-stukken van stevige stoffen. Voor de maritieme uitstraling zorgen elementen als matrozenkragen. ## Platte.Berlin geopend met Voguing-Show Bij het pop-up-event van de Platte.Berlin laat Berlijn zich van een heel andere kant zien. Bij de modeshow op de binnenplaats – omgeven door grijze betonnen muren – presenteert de nieuwe mode-hotspot van de hoofdstad labels als het lingerie-merk Dstm, de Berlijnse streetwear-brand Damur en het duurzame accessoireslabel Perlensau.

Platte Voguing-show | Beeld: iHeartBerlin

30 designers werden gepresenteerd in een combinatie van catwalk en voguing. De performance-dansstijl voguing leeft van de energie van zijn toeschouwers en zo jubelden, klapten en dansten de gasten vol passie mee. Vervolgens feestten de gasten uitgelaten verder bij het aftershow-event en daarmee vierden zij niet alleen de Berlijnse mode, maar ook de officiële opening van de Platte.Berlin.

Platte Aftershow-Party | Foto: iHeartBerlin

Richert Beil toont “Tagesschau” bij het Reference Festival

Het design-duo Richert Beil presenteerde hun SS22-collectie op een heel speciale locatie. In de koepel van het 47 meter hoge, futuristische gebouw Bierpinsel toonden creative director Jale Richert en designer Michele Beil de “Tagesshow”. Strak gesneden pakken en stropdassen in combinatie met street- en outerwear. Wat kleuren betreft hield de collectie zich in toom met aardkleuren, zwart en lichtblauwe denim. Ook bij de patronen bleef de collectie tamelijk rustig. De uitzondering hierop vormen de camouflagekleuren.

Beeld: Reference Festival – Richert Beil, Carhartt, 032c (van links naar rechts)

Het Berlijnse label liet zijn collectie zien tijdens het festival van het PR-agentschap Reference Studios. Naast de modeshow vonden er feesten, installaties en presentaties in de Bierpinsel plaats. Ook waren de sportief-elegante streetwear-brand Ottolinger, de ready-to-wear-lijn van het Berlijnse magazine 032c en het outerwear-merk Carhartt van de partij. Voor de locatie stond een pop-up-van van het Parijse label Phipps. Daar verkocht de oprichter, Spencer Phipps, herwerkte vintage-stukken van zijn Gold-label.

Bierpinsel | Foto: FashionUnited

Heron Preston toont samenwerking met Mercedes in energiecentrale

De Mercedes Benz Fashion Week Berlin presenteerde in de energiecentrale diverse modeshows, de groepstentoonstelling Berliner Salon en ook een installatie van de Amerikaanse streetwear-designer Heron Preston. Preston werkte voor het 40-jarige jubileum van de airbag samen met het Duitse autoconcern. Daaruit ontstond een outerwear-collectie, waarvoor het beschermende kussen werd gebruikt. Na de aankondiging eind augustus konden de gasten van de modeweek de bijbehorende installatie nu live bekijken.

Mercedes-Benz x Heron Preston Airbag Collection op MBFW Berlin | Foto: Brauer Photos voor Mercedes-Benz

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands.