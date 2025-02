Dit zijn de London Fashion Week FW25-kleuren volgens Pantone

Pantone, het wereldwijde trendvoorspellings- en kleuradviesbureau, onthult dat het kleurenpalet voor het herfst/winter 2025 seizoen van London Fashion Week, dat loopt tot 24 februari, een balans zal vinden tussen "een samenvloeiing van creativiteit, innovatie, erfgoed en verandering om een nieuwe visie te creëren".

Vorig seizoen, voor LFW lente/zomer 2025, bood Pantone een kleurenpalet aan dat "speels en nostalgisch" was. Voor herfst/winter 2025 presenteert het kleurentrendsrapport een harmonieuze weergave van kleuren die "een visie van verandering en vernieuwing" vertegenwoordigen.

Leatrice Eiseman, executive director van het Pantone Color Institute, deelt in een verklaring: "De kleuren voor LFW herfst/winter 2025/2026 maken een dynamische uitbreiding van identiteit mogelijk. Door de behoefte aan verandering te balanceren met de wens van consumenten naar duurzaamheid, benadrukt deze mix van erfgoedtinten met vitale seizoenskleuren hoe de rol van kleur constant in beweging is en evolueert als een betekenisvolle uitdrukking van wie we zijn, terwijl we onszelf en wie we willen worden voortdurend herdefiniëren."

Pantone 'Lavender Blue' - LFW FW25 Kleurentrendsrapport Credits: Pantone

Het LFW FW25 kleurenpalet toont een "algemene kleurdiepte" met sterke tinten, zoals het gedurfde 'Poppy Red' en het levendige 'Salted Lime', elegant geaard met de aardetinten en "vluchtige fluisteringen" van getinte witten en lavendelblauwen, en eco-geïnspireerde blauwen en groenen.

Pantone voegt eraan toe dat het kleurenpalet de "meer doordachte en bewuste benadering van consumptie" weerspiegelt, doordat het geliefde basiskleuren combineert met een scala aan robuuste en levendige tinten. Het introduceert "een energie die experimenten en heruitvinding aanmoedigt, waardoor consumenten hun eigen unieke persoonlijke stijl met authenticiteit en vrijheid kunnen ontdekken".

LFW herfst/winter 2025 kleurenpalet

Pantone - LFW Herfst/Winter 2025 Kleurenpalet Credits: Pantone

Pantone 14-3905 'Lavender Blue' is een luchtig lila-getint blauw dat "een gevoel van gemak oproept".

Pantone 16-1149 'Desert Sun' combineert een geelbruine oranje en een warme bruin, die doet denken aan de ondergaande zon boven een zanderig woestijnlandschap.

Pantone 17-1664 'Poppy Red' is een uitbundig en levendig rood dat "zowel sensueel als feestelijk" is. De rode tint was ook aanwezig in het NYFW herfst/winter 2025 trendrapport en werd gespot op de catwalk bij Marc Jacobs.

Marc Jacobs / Pantone Poppy Red Credits: ©Launchmetrics/spotlight / Pantone

Pantone 19-4908 'Magical Forest' is een schaduwrijk en mysterieus groen.

Pantone 17-0232 'Salted Lime' voegt een citrusachtige levendigheid en speelse smaak toe aan het palet.

Pantone - LFW Herfst/Winter 2025 Kleurenpalet Credits: Pantone

Pantone 19-1325 'Hot Chocolate' is een gezellig en geruststellend bruin, dat staat voor "gedachten aan decadente verwennerij en heerlijkheden".

Pantone 18-4936 'Fanfare' is een gedurfd groen waarvan Pantone stelt dat het "een boodschap van elegante kalmte uitdraagt".

Pantone 18-1440 'Chili Oil' is een robuust rood dat "gekruid maar tijdloos" is voor FW25.

Pantone 19-1718 'Fig' is een fruitige en licht houtachtige, smaakvolle paarse tint met een exotische en boeiende rijkdom.

Pantone 17-0843 'Bronze Mist' is een warm bruin met een subtiele glans die een ingetogen esthetiek vertoont.

LFW FW25 tijdloze tinten

Pantone - LFW herfst/winter 2025/2026 Tijdloze tinten Credits: Pantone

De 10 opvallende kleuren voor LFW staan naast vijf nieuwe tijdloze neutrale tinten, die een gevoel van vertrouwdheid combineren "met een meer eigentijdse kleur," voegt Pantone toe.

Pantone 11-3900 'Wispy Clouds' is een delicaat vederlicht wit met een zijdeachtige glans.

Pantone 18-0403 'Dark Gull Gray' is een stevige grijze tint die "de kracht van zwart benut en dient als een herinnering aan veerkracht".

Pantone 19-3926 'Crown Blue' is een betrouwbaar, constant en "altijd trouw klassiek blauw" dat een uitdrukking geeft van duurzaamheid in design.

Pantone 'Cumulus Cloud' - LFW FW25 Tijdloze tinten Credits: Pantone

Pantone 14-0207 'Cumulus Cloud' is een regenachtig grijs met een "katoenachtige" uitstraling.

Pantone 19-1216 'Chocolate Martini' is een rijk bruin met een gladde, fluweelachtige feel.

Calvin Klein Collection, H/W 2025 NYFW show Credits: Calvin Klein

NYFW FW25 kleurentrendsrapport ontworpen om "nieuwsgierigheid met een vleugje nostalgie" op te wekken

Het LFW kleurenpalet van Pantone volgt op het rapport voor NYFW eerder deze maand, dat een "gevoel van moeiteloze glamour" bood. Het NYFW FW25 kleurentrendsrapport presenteert levendige kleuren gemengd met traditionele neutrale tinten en gedurfde en diepe seizoenskleuren. De top 10 tinten omvatten citroen, oranje, groenblauw en gezellige bruintinten naast een zacht roze, twee levendige roden en een intens paars, samen met vijf tijdloze tinten wit, blauw, bruin, grijs en bordeauxrood.