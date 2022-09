Dit zijn de London Fashion Week SS23-kleuren volgens Pantone

Pantone, de wereldwijde autoriteit op het gebied van kleur, heeft verklaard dat ontwerpers voor London Fashion Week lente/zomer 2023 een kleurenpalet hebben gebruikt dat ‘onze behoefte aan energie en levendigheid combineert met kleuren die troosten en een rustig gevoel bieden’.

Het trendrapport onthult dat de SS23 kleuren, zoals te zien op London Fashion Week, ‘een nieuwe weg voorwaarts uitstippelen,’ met tinten die traditie en innovatie integreren, en die de behoefte van de consument aan felle kleuren en levendige positiviteit combineren met rustgevende tinten.

Pantone stelt dat de top tien meest opvallende kleuren voor SS23 een ‘onbevreesde houding en vrijheid van expressie’ bieden, om de perceptie van kleur te herzien ‘met een aanpak die geen grenzen kent en tot uiting komt in geestige en vrolijke combinaties’.

Leatrice Eiseman, uitvoerend directeur van het Pantone Color Institute, voegt daar in een verklaring aan toe: "Terwijl we anticiperen op de toekomst, omarmen we de vrijheid om onze individualiteit in kleur uit te drukken zonder beperkingen.

"We ervaren een creatieve bevrijding die eerdere normen overschrijdt, we passen ons aan, bedenken nieuwe combinaties en vinden een nieuwe harmonie in contrasten."

Pantone lente/zomer 2023 London Fashion Week kleurenpalet

Voor SS23 heeft het trendforecastingbureau en kleureninstituut tien opvallende kleuren en vijf nieuwe klassiekers geselecteerd, waaronder een elektrisch blauw, een kersenrood dat de aandacht trekt en een exotisch groen, naast een fruitig oranje, een bloemig paars en een speels roze dat met alle andere tinten contrasteert.

Pantone 17-1563 'Cherry Tomato' is een verleidelijk rood ‘dat om aandacht vraagt’.

Pantone 16-1544 'Persimmon' is een zijdeachtig honingkleurig koraal.

Pantone 14-1140 'Iced Mango' is een fruitig oranje met een tropisch tintje.

Pantone 12-0643 'Blazing Yellow' is een warme, stralende zonnestraal.

Pantone 16-0229 'Titanite' is een levendig en glanzend geelgroen.

Beeld: Pantone; LFW SS23 Kleuren

Pantone 16-6230 'Andean Toucan' is een exotisch groen dat doet denken aan het hoogland.

Pantone 14-4122 'Airy Blue' is een lichtblauw dat doet denken aan een wolkenloze lucht.

Pantone 18-4245 'Electric Blue Lemonade' is een helder blauw dat ‘het palet een elektrisch tintje geeft’.

Pantone 17-3020 'Spring Crocus' is een bloemig paars dat vrolijk in het vroege voorjaar bloeit.

Pantone 6-2122 'Pink Cosmos' is een roze, dat doet denken aan planten in de tuin en contrasteert met alle andere tinten.

Pantone lente/zomer 2023: de belangrijkste klassieke kernkleuren tijdens LFW

Beeld: Pantone; LFW SS23 Klassieke kleuren

De tien opvallende kleuren voor LFW staan tegenover vijf nieuwe klassiekers, die ‘ultrakalme tinten en tonen bieden een rustige uitstraling hebben’, voegt Pantone toe.

Pantone 13-4201 'Oyster Mushroom' is een grijs dat niet pretentieus is, ‘met een stille kracht’.

Pantone 14-6011 'Grayed Jade' is een gemineraliseerde grijsgroene tint.

Pantone 12-0912 'Tender Peach' is een delicate perzik met een zachte tint.

Pantone 17-1230 'Mocha Mousse' is een zoet, melkchocolade bruin.

Pantone 19-3954 'Bluing' is een levendige inktachtige, blauwe kleur.

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.UK. Vertaling en bewerking van het Engels naar het Nederlands: Eugenia Melissen Ferrer.