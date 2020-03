Dit zijn de mode genomineerden van de Shopping Awards 2020

De Shopping Awards komen er weer aan en dat betekent dat de organisatie de genomineerden bekend heeft gemaakt. FashionUnited zoomt in op de modebedrijven onder de kanshebbers.

In de categorie ‘Mode & Mode accessoires’ zijn About You, Kleertjes.com, Omoda, Rico Moda en Winkelstraat.nl genomineerd, zo blijkt uit het persbericht. In de categorie ‘Warenhuizen’ maken bol.com, Decathlon, T.O.M. bv en Wehkamp kans op de prijs. Wehkamp en Omoda maken naast de reguliere categorieprijzen ook allebei kans op de Logistiek Award en de Duurzaamheid Award.

De Shopping Awards 2020 worden op 26 maart uitgereikt. Dit jaar wordt voor het eerst de winnaar bepaald door de combinatie van publieksstemmen en de beoordelingen van vakexperts. Deze tellen beiden voor de helft mee in de eindbeoordeling.