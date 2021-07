Dit zijn de modegenomineerden van de Dutch Design Awards 2021

The Fabricant, Xhosa, Schepers Bosman zijn genomineerd voor een Dutch Design Award, zo blijkt uit een persbericht. De drie modepartijen horen in oktober wie er met de prijs in de categorie ‘fashion’ naar huis gaat.

Naast de modecategorie is er ook de categorie ‘young designer’ waarin modeontwerper Bodil Ouedraogo genomineerd is. Ouedraogo maakte vorig jaar september indruk tijdens Amsterdam Fashion Week. De ontwerper neemt het op tegen Bob Hendrikx en Audrey Large die beiden uit andere disciplines komen.

Schepers Bosman, bestaande uit ontwerpers Sanne Schepers en Anne Bosman, meldt in een apart persbericht zich zeer vereerd te voelen dat de collectie ‘Sb Synergy’ genomineerd is voor de Dutch Design Award.