Dit zijn de modegenomineerden van Retailer of the Year 2022-2023

De genomineerden voor de ABN Amro Retailer of the Year 2022-2023 awards zijn weer bekend gemaakt. FashionUnited selecteert de modegenomineerden van dit jaar.

Jaarlijks worden de prijzen voor ABN Amro Beste Winkelketen van Nederland en ABN Amro Webshop Award the Netherlands uitgereikt. Binnen deze categorieën voor online en offline winkels, zijn er ook nog onderverdelingen binnen de segmenten.

Zo dingen voor de Beste Winkelketen van Nederland Hema en Zeeman mee in de categorie Baby en kind. C&A. H&M, Hema en MS Mode zijn genomineerd voor damesmode. Only for Men en Van Dal Mannenmode nemen het tegen elkaar op in de categorie mannenmode. De genomineerden in de categorie modeaccessoires zijn Lucardi, My Jewellery, Primark en Siebel Juweliers. C&A, Hunkemöller, Wibra en Zeeman dingen mee in de categorie ondermode en Bever en Decathlon strijden voor de prijs in de categorie Outdoor. Omoda, Scapino, Schuurman Schoenen en Van Haren zijn zoals te verwachten genomineerd in de categorie schoenen.

Voor de online prijzen van de awards zien we meerdere eerdere genomineerden terugkomen. Voor Webshop Award the Netherlands 2022-2023 dingen H&M, Hema en Zeeman weer mee in de categorie baby en kind. Bonprix, C&A, Omoda, Wehkamp en Zalando doen mee in de categorie vrouwenmode. Bij mannenmode zijn C&A, Only for Men, Van Dal Mannenmode, Wehkamp en Zalando genomineerd. Zalando, Bonprix en Lucardi zijn genomineerd in de categorie modeaccessoires. Bonprix sleept nog een laatste nominatie binnen in de categorie ondermode samen met C&A en Hunkemöller. Bever en Decathlon zijn eveneens online genomineerd in de categorie outdoor. Omoda en Schuurman Schoenen maken in de categorie schoenen de totale lijst van genomineerden af.

Op 6 september wordt duidelijk wie de winnaars zijn.