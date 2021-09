Dit zijn de modewinnaars van ‘ABN Amro Retailer of the Year’ 2021-2022

De categoriewinnaars van de ‘ABN Amro Retailer of the Year’ 2021-2022 awards zijn bekend. FashionUnited selecteert de modewinnaars.

Voor de fysieke retailers geldt de titel ‘ABN Amro Beste Winkelketen van Nederland’ 2021-2022. Zeeman kwam als winnaar uit de bus in de categorie baby & kindermode, C&A ontving de award voor damesmode en Van Dal Mannenmode nam de prijs mee naar huis voor herenmode. In de categorie mode accessoires won Lucardi, Hunkemöller won voor ondermode en Schuurman Schoenen ontving de prijs voor schoenen.

E-tailers ontvangen bij winst de titel ‘ABN Amro Webshop Awards the Netherlands’ 2021-2022. Bonprix ontving de titel in de categorie damesmode en Schuurman Schoenen nam ook de prijs online in de categorie schoenen in ontvangst. Voor de rest kent de online categorie geen modewinnaars dit jaar.