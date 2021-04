Dit zijn de negen finalisten van de LVMH Prize 2021

Amerikaanse en Britse ontwerpers domineren wederom de lijst van ontwerpers die het tot de finale van de LVMH Prize hebben gehaald, maar ook zijn er dit jaar ontwerpers uit Frankrijk, Zuid-Afrika en China bij, en - voor het eerst - uit Colombia en Albanië. Ook omvat de selectie, naast reguliere mannen- en vrouwenlabels, twee ontwerpers die een uniseks-lijn voeren.

De Verenigde Staten worden dit jaar vertegenwoordigd door Christopher John Rogers, Colm Dillane van het merk KidSuper, en Conner Ives, die woont en werkt in Londen. De Britse delegatie bestaat uit Bianca Saunders en de in Albanië geboren Nensi Dojaka. De overige vier finalisten zijn de Colombiaanse Kika Vargas, de Franse Charles de Vilmorin, de Zuid-Afrikaanse Lukhanyo Mdingi en de Rui Zhou uit China, bekend van het genderneutrale label Rui.

De halve finale van de LVMH Prize werd dit jaar online georganiseerd. Delphine Arnault, vicevoorzitter van Louis Vuitton en oprichter van de prijs, zegt hierover in een persbericht: “De volledig digitale halve finale dit jaar, in de context van de gezondheidscrisis, was een nieuwe kans om het werk van de ontwerpers te laten zien. Ik bewonder hun creativiteit, optimisme en reactievermogen en feliciteer hen allen.” Van de verkozen finalisten waardeert Arnault in het bijzonder ‘hun grote knowhow en sterke milieubewustzijn’.

Voor het eerst in de geschiedenis van de prijs werd het publiek gevraagd te stemmen op hun favoriete ontwerper van de twintig halve finalisten. De publieksstemmen telden gezamenlijk als één stem in het 66-koppige panel van experts dat de finalisten bepaalde. Wie de winnaar werd van de stemming, heeft LVMH niet bekendgemaakt.

In september presenteren de finalisten hun collecties aan de jury van de prijs. De winnaar gaat met een hoofdprijs van 300.000 euro naar huis. Vorig jaar werd de finale van de LVMH Prize in verband met het coronavirus geschrapt. Elk van de acht finalisten kreeg een gelijk deel van de hoofdprijs uitgekeerd. Daarnaast lanceerde LVMH een speciaal solidariteitsfonds voor eerdere winnaars van de prijs om jonge ontwerpers door de crisisperiode heen te helpen.