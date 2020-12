Dit zijn de vier denimtrends voor lente/zomer 2022

Nadat de april-editie van de denimbeurs Kingpins digitaal plaatsvond, ging ook de meest recente editie in Amsterdam online. Op de digitale KP24 Amsterdam mag een vooruitblik op het komende seizoen niet ontbreken: Amy Leverton van Denim Dudes presenteerde de belangrijkste denimtrends voor het lente/zomer 2022 seizoen. FashionUnited zet de vier trends op een rijtje.

Work in progress

De Chinese filosoof Confucius zei ooit: “De weg is het doel.” Deze wijsheid lijkt ook voor de consument steeds belangrijker te worden: Work in progress gaat over het idee en de inspiratie achter het product. Volgens Leverton vergroten deze twee punten de waarde die de consument hecht aan het eindproduct.

Er is niet één ideale manier om dit te implementeren: het proces van het idee en de inspiratie achter het product verbeteren kan worden uitgevoerd via gemengde media met digitaal en 3D-ontwerp, maar ook via technieken als upcycling of layering.

De trend verwijst niet alleen naar de creatieve productiemethoden, maar ook naar het verhaal achter het product. Dit omvat culturele referenties, politieke benaderingen, maar ook de creatieve mensen die het verhaal achter een ontwerp vertellen en vooral door middel van samenwerking op de voorgrond treden.

Ook het kleurenpalet is breed, met een grote verscheidenheid aan invloeden: Work in Progress kent vele sterke en speelse kleuren.

Beelden: Y/Project SS21 via Catwalkpictures | Candiani/Dim Mak | Wrangler x Orville Peck (van links naarrechts)

Lowkey

Lowkey draait om oog voor detail en kwaliteit. Het ontwerp is eerder minimalistisch dan flitsend en druk: Het zijn niet de grote etiketten en allover prints die de consument aanspreken, maar kleine details zoals een speciale rits of de knopen.

Het kwaliteitsaspect heeft ook betrekking op de productie: waar komt het materiaal vandaan en hoe hoog is de kwaliteit ervan? Fabrikanten moeten dus echt veilig zitten en tevreden zijn met het product en liever de tijd nemen om dit voor elkaar te krijgen, dan het product zo snel mogelijk in de schappen te krijgen.

"Nu het systeem van de wereldwijde kledingindustrie aan het veranderen is, zijn we minder betrokken bij een tijdschema dat kwantiteit boven kwaliteit stelt. [...] Verantwoordelijkheid moet op de eerste plaats komen," zei Leverton.

Op het gebied van stijl doet Lowkey de jaren '80 en '90 herleven: 'Smart casual' met jeans en blazer of een bijpassende ‘two-piece’, maar ook oversized basics en een brede snit komen voor.

Wat ook past bij de gereserveerde stijl is het kleurenpalet, dat in wit, beige, bruin wordt gehouden, maar ook een beetje kleur kan vertonen - zoals rood, groen en blauw.

Beeld: JuunJ SS21 via Catwalkpictures | Y/Project SS21 via Catwalkpictures | Y/Project SS21 via Catwalkpictures (van links naar rechts)

Devolutie

Devolutie (samentrekking van digitalisatie en evolutie, red.) richt zich op systematische verandering. Merken die deze weg volgen stellen sociale verantwoordelijkheid, structurele gelijkheid, het milieu en de ambachtelijke kunst boven de consumptie en het economische aspect. De verandering van onze samenleving naar een 'betere wereld' staat op de voorgrond. De gezondheidscrisis heeft ons allemaal, mens en de natuur, een positieve, alternatieve levensstijl gegeven, zei Leverton.

Ook hier speelt de achtergrond van het product een belangrijke rol: waar komt het product vandaan en hoe wordt het geproduceerd? De focus gaat echter verder dan duurzame productie en gaat over afval en hoeveel restproductie achterblijft na het produceren van een ontwerp.

Al met al lijkt deze trend ons terug te leiden naar de basis en ons meer te richten op de ambachtelijke kunst: van upcycling tot zelfgemaakte texturen zoals batiks, schilderkunst of traditionele technieken, er zijn geen grenzen.

Beeld: Collina Strada SS21 via Catwalkpictures | Screenshot 69us via Instagram (van links naar rechts)

Investment

Deze trend is erop gericht om meer te investeren in een goed product. Daarbij mag de focus op geld echter niet het voortouw nemen. Het doel is eerder om te investeren in moderne technologie die de denimproductie meer circulair en duurzaam maakt. Een voorbeeld hiervan is 'Relz Black Denim', een duurzame zwarte denimstof die door G-Star Raw samen met Artistic Milliners en Archroma is ontwikkeld. Dit omvat ook nieuwe mogelijkheden voor prints zoals laserprints of het gebruik van regeneratieve vezels.

Maar niet alleen de productontwikkeling speelt een essentiële rol, ook de verkoop is belangrijk: opties zoals wederverkoop en verhuur van kleding worden steeds populairder.

De kleuren van 'Investment' zijn zeer gevarieerd, van pasteltinten tot uitgewassen kleuren die door recycling worden gecreëerd.

Beeld: Levi’s, Daily Paper, G-Star Raw (van links naar rechts)

Hoofdbeeld: Y/Project SS21 via Catwalkpictures

Dit artikel is eerder verschenen op FashionUnited.DE, vervolgens vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Ilona Fonteijn.