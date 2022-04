Dit zijn de vijf winnaars van de Global Change Awards 2022

De Global Change Awards zijn weer uitgereikt. De awards belonen elk jaar innovatieve bedrijven in de mode- en textielindustrie en zijn bedoeld als een katalyst om mode-industrie van een lineair naar een ‘planeet positief’ model te krijgen, aldus het persbericht van initiatiefnemer H&M Foundation. Dit jaar zijn er weer vijf winnaars aangewezen.

De winnaars van de Global Change Awards 2022 zijn Biopuff van SaltyCo, Biorestore, Cottonace van Wadhwani AI, Re:lastane en Rubi. Biopuff van Saltyco is een alternatief voor ganzendons. Het alternatief is gemaakt van planten die beschadigde grond doet herstellen. Biopuff heeft dezelfde structuur als ganzendons en geeft dezelfde verwarmende, waterafstotende en puffy kwaliteit als de synthetische en dierlijke variant van dons.

Biorestore is een wasoplossing die oude kledingstukken herstelt naar nieuwstaat, aldus het bericht van de H&M Foundation. De wasoplossing is een mix van enzymen en mineralen die reageert op water en cellulose kledingvezels. Het product verbetert kleur, maakt kledingstukken zacht en glad, brengt kledingstukken terug in vorm en verwijdert de ‘harigheid’ van diepe garenstructuren. Dit doet het allemaal binnen één wasbeurt.

Cottonace is een kunstmatige intelligentie oplossing die het gebruik van pesticiden verminderd, oogst vergroot en daarbij inkomsten verbetert voor kleine katoenboeren. Cottonace adviseert boeren over het gebruik van pesticiden en andere effectieve maatregelen om plagen tegen te gaan zodat de gewassen het minst beschadigd worden.

Re:lastane is de vierde winnaar uit de groep. De innovatie is een mild process dat elastane en polyester mixen kan recyclen. Het nieuwe recyclingproces laat de elastane draden intact en het breekt de polyester vezels af in monomers.

Last but not least is er Rubi. Rubi is een ‘planeet positief’ viscose gemaakt van koolstofuitstoot dat uit de lucht is gehaald. De koolstofuitstoot wordt opgevangen en in een bioreactor gestopt. Hier transformeren gestabiliseerde enzymen het gas in lange, draderige, microscopische polymeren. Deze polymeren worden gebruikt om bijvoorbeeld viscose en lyocell te maken.