Dit zijn de winnaars van de CFDA Awards 2021

Het Council of Fashion Designers of America heeft de winnaars van de jaarlijkse CFDA Fashion Awards bekendgemaakt. Waar de uitreiking vorig jaar nog digitaal was, was deze vannacht weer op locatie, in het iconische Seagram-gebouw in Manhattan.

Daar kreeg Christopher John Rogers de prijs uitgereikt voor American Womenswear Designer of the Year. De ontwerper maakte afgelopen jaar grote indruk op het internationale publiek met zijn Collection 008, een feest van kleuren en lijnen. Emily Bode Aujla ging naar huis met de prijs voor American Menswear Designer of the Year. Voor haar merk Bode ontwerpt ze unieke kledingstukken van antieke materialen die tekenend zijn voor de eigentijdse hang naar nostalgie, vakmanschap en originaliteit.

Demna Gvasalia en Grace Wales Bonner krijgen internationale prijzen

Demna Gvasalia won de prijs voor International Women’s Designer of the Year. De geliefde Balenciaga-ontwerper kreeg ook in 2017 al een International Award uitgereikt. Grace Wales Bonner werd benoemd tot International Men’s Designer of the year. Haar merk Wales Bonner staat bekend om de slanke mannensilhouetten met subtiele snits en geraffineerde details. Volgende week lanceert de eerste samenwerking van Wales Bonner met sportmerk Adidas.

Winnaar van de award voor American Accessories Designer of the Year is Telfar Clemens van modemerk Telfar. Zijn iconische tassen met Telfar-logo staan internationaal al maandenlang bovenaan verlanglijstjes. Edvin Thompson, ontwerper van het jonge, frisse modemerk Theophilio, kreeg de prijs voor American Emerging Designer of the Year.