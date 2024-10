Dit zijn de winnaars van de CFDA Fashion Awards 2024

Gisteravond vindt de jaarlijkse prijsuitreiking van de CFDA Fashion Awards 2024 plaats in het American Museum of Natural History. Thom Browne, de voorzitter van de Council of Fashion Designers of America (CFDA), verwelkomt de genodigden, genomineerden en gasten bij de opening.

Dit jaar is de veelvuldig bekroonde actrice en zangeres Cynthia Erivo de gastvrouw van het evenement, samen met andere bekende figuren die de prijzen aan de winnaars uitreiken.

De winnaars van de CFDA Fashion Awards 2024

Rachel Scott van Diotima en Willy Chavarria, de ontwerper van zijn gelijknamige merk, zijn de grote winnaars van de avond. Zij winnen respectievelijk de prijs voor American Womenswear Designer of the Year en de prijs voor American Menswear Designer of the Year.

Rual Lopez van Luar wordt uitgeroepen tot American Accessory Designer of the Year. De winnaar van de Google Shopping American Emerging Designer of the Year-prijs is Henry Zankov van Zankov.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Rual Lopez na de SS25 show van Luar Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Creatief directeur van Coach, Stuart Vevers, is aanwezig om de Innovation Award in ontvangst te nemen, die Amazon Fashion uitreikt namens het op Gen Z gerichte zustermerk van het Amerikaanse label, Coachtopia. Voorafgaand aan de acceptatie van Vevers introduceren Charles Melton, Kelsea Ballerini en Jenny Freshwater de eregast.

Journalist Hamish Bowles ontvangt de Founder's Award ter ere van Eleanor Lambert. Michael Kors neemt de Positive Change Award in ontvangst.

De Amerikaanse singer-songwriter Erykah Badu krijgt de titel mode-icoon, een eer die eerder is toegekend aan sterren als Zendaya, Serena Williams en Kim Kardashian.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Erykah Badu tijdens de modeweek in Parijs (2023) Credits: ©Launchmetrics/spotlight

Andere ontvangers zijn onder meer Annie Leibovitz, die de Media Award ter ere van Eugenia Sheppard ontvangt; wijlen Isabel Toledo, die de hernoemde Isabel Toledo Board of Directors' Tribute krijgt; Daniel Roseberry van Schiaparelli, die de International Award ontvangt; en Stephen Burrows, de ontvanger van de Geoffrey Beene Lifetime Achievement Award.

Dit artikel verscheen oorspronkelijk op FashionUnited.uk. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.