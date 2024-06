Dit zijn de winnaars van de Modewinkel Awards 2024

Lokale (mode)ondernemers zijn tegenwoordig schaars. Dus, zet Modewinkel Awards hen in het zonnetje door diverse awards uit te reiken in de categorieën vrouwenmode, mannenmode, schoenenmode, mode voor mannen, vrouwen en kinderen, kindermode, bruidsmode en accessoires. Dit zijn de grootste winnaars van de Modewinkel Awards 2024 op landelijk niveau.

In de categorie vrouwenmode gaat Trendz Harderwijk er vandoor met de eerste plaats. Deze modewinkel kreeg in totaal 1.086 stemmen en scoorde 9.24 als eindcijfer. Op de tweede plaats staat Superkleren uit Veldhoven, gevolgd door de Nijmeegse Charlie & Goods. Op het gebied van mannenmode ontvangt Tutola en Kerels uit Vollenhove de Modewinkel Award. De Volendamse Ten Be Jeans & Fashion eindigt op de tweede plaats en Piazza Menswear uit Gorinchem staat op nummer drie. In de winkels met vrouwen-, mannen-, en kindermode wint Broeken Binkie de eerste plaats met 1.251 stemmen, gevolgd door Dok7 Woensel met 648 stemmen en Blue-In eindigt op plek drie met 538 stemmen.

In de categorie kindermode bestaat de top drie uit Anak Anak uit Drachten, Stoer en zo uit Sittard en Boutique Sparkle uit Rosmalen. In het bruidsmodesegment gaat de eerste plaats naar Bruidsboutique ZeeYes uit Zierikzee, gevolgd door Wouw Bruidsmode en Stephanie's Bruidsboutique uit Spijkenisse. De schoenenmode top drie bestaat uit J. van Mourik & Zn Schoenen en Lederwaren (Sliedrecht), Ligtvoet Shoes (Moergestel) en Stoer! Schoenenmode (Helmond). Voor accessoires is Twinkeling Sieraden en Accessoires de winnaar en vervullen Donna Jewels & Lifestyle en Vijf Conceptstore nummer twee en drie.

De Modewinkel Awards hebben het doel om lokale modewinkels in het zonnetje te zetten. De organisatie is ervan overtuigd dat lokale modewinkels onmisbaar zijn. “Met een titel als Modewinkel Awards worden modewinkels een magneet voor klanten en medewerkers”, zo staat op de website.De Modewinkel Awards werden op 15 juni uitgereikt in theater Figi in Zeist.