Dit zijn ze: de Pantone-modekleuren voor NYFW lente-zomer 2021

Pantone, de wereldwijde autoriteit op het gebied van kleur, heeft de modekleuren onthuld voor de New York Fashion Week SS21, die dit weekend van start ging. Zoals gewoonlijk is er een trendpalet van tien kleuren gelanceerd, evenals een reeks van vijf ‘core classics’. Van Parijsblauw tot botercrème: dit zijn ze.

Het lente-voorjaarspalet is er volgens Pantone een gebaseerd op de natuur. De kleuren roepen een gevoel van ‘comfort en ontspanning’ op - kijk bijvoorbeeld naar het zachte ‘Cerulean’-blauw, ‘de kleur van de lucht op een serene, kristalheldere dag’, of ‘Green Ash’, ‘dat verkoelt en verzacht. De combinatie met fellere kleuren, zoals het frisse mintgroen en knallend ‘Raspberry Sorbet’-roze, maakt het palet tot een echte ‘moodbooster’.

De kleuren inspireren ‘vindingrijkheid’ en ‘originele kleurenstatements’, een prikkelend vooruitzicht na een voorjaar dat velen binnen de vier muren van hun woonkamer doorbrachten. De ‘flexibiliteit’ van de kleuren is geschikt voor ‘onze nieuwe, meer gefragmenteerde levensstijl’, zo is in het kleurenrapport te lezen. De kleuren ‘Buttercream’ en ‘French Blue’, bijvoorbeeld, laten zich makkelijk dragen en combineren, en zijn simpel te pimpen met een accent in ‘Marigold’-oranje of ‘Illuminating’-geel.

Pantone’s ‘New York Color Palette’ voor NYFW SS 2021. Beeld: Pantone

Opvallend in de kleurenselectie zijn de kleuren ‘Rust’ en ‘Willow’, die met hun diepe, warme tinten aan herfstbladeren doen denken. Niet gebruikelijk voor een voorjaarspalet, maar wel een mooie, gedekte tegenhanger voor het pittige groen of ‘Amethyst Orchid’-paars.

In de serie klassieke kleuren is ook ‘Desert Mist’ opgenomen, de kleur van poederig woestijnzand, evenals een tijdloos inktzwart en ‘Ultimate Grey’: ‘zeker en betrouwbaar’ als altijd. De grote vraag is nu waar en hoe we bovenstaande kleuren deze week op de catwalks terug zullen zien.

Pantone’s ‘Core Classics’ voor NYFW SS 2021. Beeld: Pantone

Homepagebeeld: Pantone