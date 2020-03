DIY weekendtips: breien, naaien, ontwerp een T-shirt en de Jacquemus hobbyclub

Zelfmaakmode en meer.

Breien

We Are Knitters heeft een nieuwe collectie, Dancing on my own '20, geïntroduceerd, bestaande uit 7 nieuwe DIY-pakketten, zo maakte het knitwearlabel vorige week bekend via een persbericht. De breipakketten voor onder andere een poncho, vest of festival crochet top met franjes zijn verkrijgbaar via de webshop. Prijzen variëren van 53 euro voor een top tot 89 euro voor een trui of vest.

Het duurzame alpaca-knitwear-label LNKNITS zet eveneens in op breien. Het merk heeft de breipatronen van de LN sjaals met instructies onlangs beschikbaar gesteld om zelf aan de slag te gaan. Het e-book vindt u op de website. Wie wol aanschaft via de webshop ontvangt een gratis exemplaar van het boek ‘Goedgemutst’ van oprichtster Ellen Kegels bij een aankoop boven de 50 euro.

Naaien

Studio Sabine Staartjes heeft aangekondigd online (prive) naailessen aan en DIY pakketten aan te bieden. Bestelt u bijvoorbeeld het DIY ‘tote bag’ starterspakket voor 30 euro, dan krijgt u patronen en stof thuisgestuurd en toegang tot een video met uitleg. De naailessen zijn te boeken via de website. Een online prive les van een half uur kost 25 euro, een startersles van ruim een uur 45 euro. Er zijn ook pakketprijzen.

De Amsterdamse makerstore De Steek biedt meerdere naaipatronen aan. Deze week is het eerste lingerie patroon aan het assortiment toegevoegd, zo is op het Instagram-account te lezen. De ‘bralette’ is verkrijgbaar via de webshop voor 7,95 euro. Een patroon voor een bijpassende slip is er ook.

DIY Kit Monsak

Het leermerk Monsak, dat normaliter workshops geeft in het Amsterdamse atelier, heeft een DIY kit gelanceerd. De ‘mon-first-aid-sak’, voor het maken van een kleine etui van duurzaam leer, is te koop via de website voor 24 euro. Instructies volgen via een webinar. Voor wie al materiaal heeft liggen, is er een gratis patroon te downloaden.

Ontwerp een T-shirt voor het modelabel Arte Antwerp

Arte Antwerp nodigt u via Instagram uit om een T-shirt te ontwerpen voor het modelabel. Hoe het werkt? Download het template via de Instagram-bio van Arte en maak een eigen design in illustrator, indesign of een andere ontwerpprogramma. De twee beste designs worden uitgebracht en vergoed met een bon van 500 euro, en de winst gaat naar een goed doel, gekozen door de winnaars, zo meldt Flanders DC. Inzenden kan tot zaterdag 28 maart 20.00 uur.

#Jacquemesathome

Jacquemus plaatste vorige week vrijdag een Instagram-verhaal met de challenge #jacquemusathome. Het Franse modehuis toonde ter inspiratie zes 2D-installaties van kledingstukken en alledaagse voorwerpen om bijvoorbeeld een gezicht na te bootsen. Op deze manier blijft Jacquemus tijdens het coronavirus in contact met klanten. En het zorgt voor een creatieve afleiding. (Bron FashionUnited.de, auteur Ole Spotter).

