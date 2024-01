DNA-Amsterdam en Suite 22 bundelen krachten en lanceren gezamenlijke Fall/Winter ‘24 collectie

High-end kledingmerken DNA-Amsterdam en Suite 22 gaan samenwerken. Het idee hiervoor ontstond omdat beide merken overeenkomsten zagen in hun visie. Zo zijn beide merken gespecialiseerd in leer en bedienen zij dezelfde doelgroep in hetzelfde segment.

DNA-Amsterdam (opgericht onder de Netraco Group) maakt twee keer per jaar een collectie voor een vrouwelijke doelgroep die van hoogwaardige kwaliteiten houdt. Tijdens het ontwerpproces houdt het merk rekening met kenmerken zoals de vrouwelijke fit, luxe kwaliteiten en exclusieve designs. Het kledingmerk is aangesloten bij Leather Working Group (LWG) een organisatie die toeziet op samenwerkingen met gecertificeerde leerlooierijen.

Suite 22, opgericht door Bianca van Leur (eigenaresse Bianca van Leur Agency) lanceert ook twee keer per jaar een collectie en heeft in tegenstelling tot DNA-Amsterdam een iets stoerdere twist in haar designs. De visies van beide merken liggen op één lijn. Exclusieve (leer) producten voor dames in het hoog segment.

Voor de samenwerking staan beide organisaties in hun kracht, DNA-Amsterdam is met input van Suite 22 hoofdverantwoordelijk voor de collecties. DNA-Amsterdam, is één van de merken van de Netraco Group die gespecialiseerd zijn in het ontwerpen, ontwikkelen en produceren van kleding. En Bianca van Leur Agency wordt verantwoordelijk voor het verkoopgedeelte, als pionier met meer dan 25 jaar ervaring en de verkoop van 15 merken vanuit haar showroom in Lijnden is dit een logische stap en verdeling.

De merken gaan samen verder onder de naam DNA-Amsterdam X Suite 22 en er wordt twee keer per jaar een collectie gelanceerd. Om een gezonde mix te waarborgen blijven van beide merken kenmerkende stijlen in de collectie. Nieuwsgierig naar de Fall/Winter 2024 collectie? Deze bestaat uit een prachtige mix van oversized alpaca mantels, fashionable lammy’s, een reeks aan luxueuze leren items en bijbehorende kasjmieren knits. De eerste collectie in het nieuwe jasje is vanaf 15 januari in te kopen bij Bianca van Leur Agency in Lijnden en Fashionroom22 in Antwerpen.