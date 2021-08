Do more of what makes you sparkle

Het Nederlandse merk Uzurii is opgericht door de, in Brazilië geboren, ontwerpster Shieglee Ferreira dos Santos. Een meisjesdroom die uitkwam met een lijn van luxe slippers die zich onderscheiden met uppers vol prachtige decoraties. Het idee is ontstaan vanuit de wens om vrouwen zich mooier en vooral vrouwelijker te laten voelen. Iets wat zeker een geslaagd concept is gebleken met de grote collectie rijkelijk versierde teenslippers die zich als een sieraad aan de voet vormen. Elke uitvoering is een samenspel van casual glamour en vrouwelijkheid, waarbij bijzonder veel aandacht is besteed aan details en handwerk. In harmonie met de slipper collectie is er een sieradencollectie verkrijgbaar om perfect te kunnen matchen!

More colors, more joy

Voor seizoen lente/zomer '22 wordt de collectie verder uitgebreid met nieuwe uppers, zolen in nieuwe kleuren en sieraden. De Uzurii collectie sluit perfect aan bij de wens op een jaar waarin we weer kunnen uitkijken naar een flinke dosis optimisme en positiviteit, nadat de corona pandemie de wereld al maandenlang in zijn greep heeft. De rijkelijk versierde slippers zijn een bijzonder statement item die op straat bijzonder in het oog vallen. De uppers kunnen naar wens gecombineerd worden met rubberzolen in drie uitvoeringen. De platte zool zorgt voor de typische flip-flop stijl. Extra elegantie en vrouwelijkheid worden gecreëerd door ze te combineren met een mid heel of high heel.

Dream more

Alle ontwerpen hebben een verfijnde Europese stijl en zijn met de hand gemaakt. En door de vele combinaties die mogelijk zijn, is elke slipper echt uniek. Voor de uppers heeft de ontwerpster haar grotendeels laten inspireren door haar geboorteland Brazilië. Van de natuurschatten in haar geboorteregio, de Amazone, tot de teenslippers die ze zelf noodgedwongen opfleurde met onder andere steentjes, kraaltjes en glas wat ze vond in de straten van de sloppenwijken van Rio de Janeiro, waar ze in armoede opgroeide.

