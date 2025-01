Expresso Herfst ’25 – Nieuwe Collectie

Expresso heeft 3 prachtige herfst thema’s neergezet die kracht en warmte uitstralen met een focus op draagbaarheid en stijl! De collectie combineert innovatieve materialen en texturen met een eigentijdse uitstraling. De collectie is ontworpen voor de moderne vrouw, die behoefte heeft aan een garderobe die meebeweegt met haar dynamische levensstijl.

De herfstcollectie bestaat uit 3 levermomenten, waarbij alle basiskleuren moeiteloos kunnen worden gecombineerd binnen alle thema’s.

Met deze collectie biedt Expresso jouw klanten de perfecte balans tussen functionaliteit en flair. Krachtige zakelijke outfits of ontspannen weekendlooks, de Herfst ’25 collectie is ontworpen om vrouwen er stijlvol uit te laten zien; voor iedere gelegenheid, op elk moment van de dag!

Credits: Expresso

Function meets Fashion

Het eerste thema van Herfst ‘25 staat voor levering eind juli. Dit thema is gemaakt in frisse herfstkleuren, van materialen die passen bij de tijd en temperatuur van dit levermoment; buy now, wear now.

Naast het basic Expresso pak, en mooie travel combinaties, in uni en als ‘all over’ print brengen we een nieuw pak in een hoogwaardige stretch twill. Dit eerste thema wordt aangevuld met zachte vestjes en nieuwe vormen korte jasjes.

Credits: Expresso

Credits: Expresso

Burgundy Bliss

Trend kleur burgundy is de basis van onze voorlaatste levering. Hier zien we luxe materialen zoals 100% viscose, satin-look jacquards, verfijnde prints en mixed knits. Burgundy is de kleur van passie en warmte – een onweerstaanbare combinatie voor het najaar. Ons jacquard satijnen pak in dark burgundy krijgt een gedurfde twist met een oversized teddyjasje. Voor een meer comfy look, combineren we een burgundy chunky vest op onze denim en stylen we de look af met één van onze zachte grote shawls. Voor een retro-chique vibe biedt Expresso in dit thema een vintage- geïnspireerde blouse met een exclusieve bohemien print en metallic sequins.

Credits: Expresso

Credits: Expresso

Chic Boutique

Ons laatste thema geeft een ultiem boutique gevoel. In deze levering mixen we uni’s met uitgesproken prints in verschillende camel varianten met een touch of pink blush en gold. In deze levering vind je een luipaard printed pak, gecombieerd als set; gedurfd en onweerstaanbaar. Voor een iets rustiger uitstraling; combineer de pantalon met één van onze zachte camel kleurige tops. Voor een casual city-look, combineren we onze zwarte ‘baggy’ cargo met één van onze printed kimono jasjes en een zwarte blouse. De herfstcollectie is een combinatie van fashion, comfort en stijl; de perfecte match om de vrouw met een drukke levensstijl te ontzorgen.

Credits: Expresso

Credits: Expresso

De Expresso showroom in Diemen opent haar deuren van 28 januari t/m 21 februari om de nieuwe Herfst ’25 collectie van dichtbij te ontdekken.

Maak eenvoudig een afspraak om de collectie te bekijken en neem contact op met ons wholesale team via:

Email: wholesale@ecbrands.nl

wholesale@ecbrands.nl Telefoon: 020-248 02 58.

We kijken ernaar uit om je te verwelkomen!