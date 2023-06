Documentaireserie over Daily Paper komt op Amazon Prime Video

Er komt een documentaireserie over het Nederlandse streetwearmerk Daily Paper op Amazone Prime Video. ‘Against All Odds – the Daily Paper story’ is daar vanaf 15 juni te zien. Dat maakt Concept Street, het productiebedrijf achter de documentaire, bekend in een persbericht.

De serie vertelt het verhaal van de oprichters Jefferson Osei, Abderrahmane Trabsini en Hussein Suleiman. Deze Amsterdamse jeugdvrienden begonnen in 2012 een blog, dat uitgroeide tot het streetwearmerk.

In de documentaire is te zien hoe de coronacrisis roet in het eten gooit wat betreft de plannen een winkel te openen in New York. Verder is de zoektocht van CEO Rodney Lam naar een investeerder gefilmd. De samenwerking van het streetwearmerk met Ajax komt ook in de documentaire voor.