Doe mee aan de Full Circle-spirit

Een van de meest verantwoordelijke dingen die we voor onze kostbare planeet kunnen doen, is genieten van de juwelen die we al vele jaren hebben. Ana Dyla wil de levensduur van haar stukken verlengen door betrokken te zijn na de verkoop, en een bijdrage te leveren om meer bewust te worden in het dagelijks leven.

Daarom hebben we bij Ana Dyla het Full Circle-concept gelanceerd, een circulaire benadering voor onze sieraden. Je sieraad een tweede leven geven terwijl je jezelf een cadeau doet met korting, en jouw sieraad doorgeven om een stuk om duurzamer te worden, dat is het doel.

Zoals je misschien zult ervaren, willen we soms nieuwe dingen in het leven. Dat is jouw recht terwijl het leven soms uitdagend kan zijn, vooral tegenwoordig met een stukje bewustwording. Heb je in de tussentijd een Ana Dyla sieraad dat je al jaren niet meer hebt gedragen, wat doe je ermee.

Beeld: Ana Dyla

Ons voorstel is om het naar ons terug te brengen - in plaats van het te verliezen of weg te gooien -, en we zullen een nieuwe eigenaar vinden die kan genieten van waardevolle stuk. Al onze sieraden hebben een intensief proces doorstaan ​​waarvan we hopen dat het niet verloren gaat. We willen bijdragen aan een betere wereld door een cyclus te creëren van reduceren, hergebruiken en recyclen voor onze Ana Dyla sieraden.

Hoe kun je de meedoen aan de Full Circle?

Heel eenvoudig, stuur ons een e-mail met een foto van uw sieraad. Samen plannen we een afspraak in onze showroom. Je brengt jouw sieraad naar ons, een medewerker van Ana Dyla zal de staat van het sieraad controleren. We bepalen de staat van het sieraad en je ontvangt een mooie korting op je volgende aankoop.

Beeld: Ana Dyla

Het doorgeven van jouw geliefde sieraad

Wij mensen houden van verhalen, dus als je je verhaal vertelt over het sieraad dat je wilt doorgeven, ontvang je extra credits. Hierdoor kan de unieke identiteit van het sieraad worden gevormd met jouw ervaringen (bijvoorbeeld liefdes, avonturen en passie), en jouw verhaal zal deel uitmaken van de identiteit van het stuk en voor altijd worden doorgegeven. Zou het niet prachtig zijn als het juweel zijn eigen lange, soevereine leven kan hebben?

Als je deel wilt uitmaken van de Full Circle spirit of meer informatie wilt kun je een kijken nemen op de website.