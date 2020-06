Dolce & Gabbana terug bij Camera della Moda, doet mee aan Milan Digital Fashion Week

Dolce & Gabbana is na 22 jaar opnieuw lid geworden van de Italiaanse modeorganisatie Camera Nazionale della Moda Italiana (CNMI). Dat betekent dat het Italiaanse luxemerk in juli meedoet aan Milan Digital Fashion Week, zo verkondigde de CNMI zaterdag via een Instagrambericht.

Dolce & Gabbana verliet de CNMI in 1998 wegens geschillen met het bestuur van de organisatie. In april dit jaar kwamen het merk en de CNMI nader tot elkaar: Dolce & Gabbana verleende steun aan ‘Italia We Are With You’, een solidariteitsproject georganiseerd door de CNMI, waarbij de organisatie geld voor zorgmaterieel zoals beademingsapparaten en beschermende kleding verstrekte aan de nationale zorgautoriteiten. Ook gaf Dolce & Gabbana aan te willen deelnemen aan de digitale modeweek van de CNMI. “Deze samenwerkingen hebben ons nader tot de Camera della Moda gebracht,” aldus creatief directeurs Domenico Dolce en Stefano Gabbana in de caption van de Instagrampost. “Een vernieuwing van ons partnerschap is daarvan het natuurlijke resultaat.”

Carlo Capasa, voorzitter van de CNMI, noemde de steun van Dolce & Gabbana aan ‘Italia We Are With You’ zaterdag tegenover WWD een ‘genereuze’ actie. Over de terugkeer van het merk bij de CNMI zei hij: “Dit is een belangrijke boodschap van eenheid en solidariteit op een moment als dit. Het heeft een symbolische waarde.”

Milan Digital Fashion Week staat gepland van 14 tot 17 juli. Deze vervangt de traditionele Milanese modeweken, die gewoonlijk plaatsvinden in juni maar dit jaar moesten worden uitgesteld in verband met het coronavirus. Milan Digital Fashion Week krijgt de vorm van een digitaal platform waarop foto- en videocontent, interviews, webinars, lezingen en online performances zullen worden gedeeld. Deze worden uitgezonden via de digitale kanalen van de CNMI, zoals de website, Instagram, Facebook en Youtube. Volgens Capasa hebben circa veertig merken bevestigd deel te zullen nemen aan de modeweek, waaronder Dolce & Gabbana, Etro, Bottega Veneta en Gucci.