Don’t throw them away – use them – UseDem!

Recycling en upcycling zijn de buzzwords van deze tijd, waarin alles draait om duurzaamheid. En terecht natuurlijk, we willen allemaal meer aandacht besteden aan een betere wereld voor de generaties na ons! Er wordt veel tijd, geld en energie gestoken in het verzamelen van textiel afval tegenwoordig, maar op dit moment wordt nog steeds slechts 1 procent van alle afgedankte kleding gerecycled bij de inzamelstations, de rest wordt gewoon verbrand of doorverkocht naar ontwikkelingslanden.

Wij van UseDem willen een steentje bijdragen aan minder verspilling en vervuiling. Wij hebben een manier gevonden om afgedankte jeans een nieuw leven te geven: we maken hippe en eigentijdse producten bij lokale ateliers in Nederland en in ons sociale atelier in Shanghai. Van onze iconische backpack, tot rugtassen, kookschorten tot airpods hoesjes. De backpack – Buddy bag – is ons icoon en wordt het meest verkocht. Ook produceert UseDem in opdracht voor bedrijven. Een relatiegeschenk als een geupcycled kookschort met eigen bedrijfslogo voor je kerstpakket – meer sustainable en sociaal kun je het niet krijgen!

UseDem is 5 jaar geleden gestart in Shanghai door Xenia Sidorenko vanuit de ideële motivatie de prachtige partijen jeans-stof, die na elk mode-seizoen worden vernietigd door de producenten, te (her-) gebruiken.

Het gaat hier om afgekeurde stof, niet-betaald gereed product, washing panels, samples etc. UseDem besloot dit materiaal te hergebruiken en nam gepensioneerde Chinese dames in dienst die hiermee een extra inkomen genereerden. De groei steeg exponentieel en UseDem zocht samenwerking met het atelier HomeSweetHome waar 30 mensen in dienst zijn met een (licht) lichamelijke handicap; het management ligt in Nederlandse handen.

UseDem investeert veel in opleiding, waardoor deze mensen weer een goede plek in de maatschappij krijgen.

UseDem Nederland

UseDem’s missie is ecologische, hoogwaardige, winstgevende tassenproductie door upcycling te brengen. Een krachtig educatie-component en maximaal benutten van lokale mogelijkheden vormen de pijlers van ons bedrijf. Dorine Veerman heeft jarenlang commerciële rollen vervuld in het bedrijfsleven, maar wil met UseDem een weg inslaan die anders is en niet puur om geld draait. Dit zie je ook terug in het schoolprogramma dat ze heeft laten schrijven voor basisscholen, waarbij kinderen met eigen meegebrachte spijkerbroeken een eigen tas of product maken. Een beetje theorie over vervuiling, maar vooral veel lol bij het maken van je eigen creatie! En dat onder het ‘eigen label’ UseDem Made by Me – UseDem Workshop’.

Logo UseDem

De handjes van ons logo staan voor To Create, To Connect, To Protect en dat is precies waar UseDem voor staat. Door het creëren van een toffe collectie, maken we een connectie met de mensen die eveneens geven om het milieu en beschermen we daarmee ook direct het milieu.