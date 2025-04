Donovan Pascal over EAST 42ND en vrouwelijk empowerment

Wat gebeurt er als een ontwerper met een oog voor streetstyle, een liefde voor het combineren van relaxte stijlen met op maat gemaakte silhouetten, en een sterk geloof in gendergelijkheid besluit een nieuw modemerk op te richten? Dan krijg je EAST 42ND!

Centraal in het nieuwe label EAST 42ND staat Donovan Pascal, een in Londen gevestigde ontwerper met een meer dan dertig jaar durende carrière. Hij heeft Beyoncé, Rihanna en Prince gekleed. Maar het gaat niet alleen om sterrenstatus - Donovans visie is om mode te creëren die past bij het echte leven: kleding die gemakkelijk te dragen is, moeiteloos te stylen, en die vrouwen helpt om met zelfvertrouwen door het leven te gaan.

We gingen in gesprek met Donovan over de ontwikkeling van zijn carrière, het verhaal achter EAST 42ND, en hoe het merk een nieuwe garderobe bouwt die individualiteit, duurzaamheid en blijvende stijl viert.

Geïnspireerd door gelijkheid, gemaakt voor elke vrouw

De naam EAST 42ND is meer dan alleen een adres - het staat voor het diepe engagement van het merk voor gendergelijkheid en vrouwenemancipatie. Donovan legt uit: “De naam EAST 42ND is geïnspireerd op East 42nd Street in New York City, waar UN Women is gevestigd, de wereldwijde voorvechter van gendergelijkheid. UN Women ontwikkelt en handhaaft wereldwijde standaarden voor de rechten van elke vrouw.”

Hij vervolgt: “De principes van UN Women zijn ook onze leidraad bij EAST 42ND. Wij geloven dat mode een krachtig middel kan zijn om vrouwen te helpen een authentiek leven te leiden, met vertrouwen, onafhankelijkheid en gelijkheid.”

Van passie naar professie

Donovans passie voor mode begon al vroeg, gevoed door noodzaak en creativiteit. “Op school droegen we uniformen, maar ik vond altijd manieren om het mijne te personaliseren,” herinnert hij zich. “Ik nam de afdankertjes van mijn oudere broer - meestal veel te groot - en maakte ze met de hand passend en stijlvol. Dat leverde me al snel een reputatie op.”

Deze vroege experimenten brachten hem naar de kunstacademie, waar hij zijn creatieve gemeenschap vond, en uiteindelijk naar het prestigieuze London College of Fashion, waar hij zijn vaardigheden verfijnde en zijn ontwerpvisie ontwikkelde. Met meer dan 30 jaar ervaring in de mode-industrie, blikt Donovan terug op enkele iconische momenten. “Beyoncé mijn volledige collectie voor New Look zien dragen - van hoed tot schoenen - was onwerkelijk. We hadden het pakket spontaan naar haar hotel gestuurd, en dat ze het de volgende dag echt droeg, gaf me enorm veel vertrouwen in mijn instincten als ontwerper.”

Een ander bepalend moment was toen Rihanna een van zijn gewaagde jerseyjurken droeg in de video van "Pon de Replay"—een ontwerp dat door collega’s destijds als te onconventioneel werd beschouwd. Zulke momenten versterkten Donovans reputatie als ontwerper die grenzen durft te verleggen.

Gemaakt voor vrouwen die alles doen

EAST 42ND is ontworpen voor de moderne vrouw die moeiteloos haar professionele ambities, persoonlijke verantwoordelijkheden en sociaal leven in balans houdt. Donovan beschrijft haar als volgt: “Voor haar is mode een vorm van zelfexpressie. Onze stukken weerspiegelen haar onafhankelijkheid, haar tempo en haar bewuste levensstijl. Ze verwacht kwaliteit, veelzijdigheid en duurzaamheid van haar garderobe.”

Credits: EAST 42ND’s AW24 collection

Moeiteloos stijlvol, tijdloze essentials

Centraal in de ontwerpfilosofie van EAST 42ND staan tijdloze stukken die veelzijdig gedragen kunnen worden. Iconische items zoals het zwarte bomberjack en perfect gesneden denim vormen de bouwstenen van een moderne, flexibele garderobe. “Ons bomberjack past zich moeiteloos aan van een casual weekendlook naar een chique avondoutfit,” legt Donovan uit. “Het draait allemaal om eenvoud, elegantie en vrijheid voor de vrouw om haar look zelf vorm te geven.”

De denimcollectie kenmerkt zich door verfijnde, veelzijdige pasvormen die flatteren en gemakkelijk combineren met andere kledingstukken—ontworpen om keer op keer te dragen.

Credits: The EAST 42ND iconic black bomber staple

We zijn niet perfect, maar we proberen elke dag beter te worden

Duurzaamheid is een integraal onderdeel van de identiteit van EAST 42ND. Donovan legt uit: “Elke collectie is een stap vooruit. We weten dat we niet perfect zijn, maar we streven er elke dag naar om beter te worden. Van verantwoord ingekochte materialen tot ethische productiepraktijken—we zetten ons in om onze impact te verminderen en toch de hoogste normen van kwaliteit en vakmanschap te behouden.”

Culturele samenwerking: de Artuyt-collectie

De recente samenwerking met Artuyt benadrukt de waardering van EAST 42ND voor culturele expressie. Artuyt staat bekend om het vastleggen van het rijke Armeense erfgoed in luxe zijden en kasjmier accessoires, gedragen door internationale namen zoals Angela Merkel en Kim Kardashian.

“De kunst van Artuyt raakte ons meteen,” zegt Donovan. “Hun prints zijn levendig, maar verfijnd. De samenwerking gaf ons de kans om onze collectie te verrijken met culturele verhalen, zonder in te leveren op stijl.”

Een klein maar krachtig team

Terwijl Donovan het creatieve roer in Londen in handen heeft, wordt EAST 42ND aangedreven door een klein, dynamisch internationaal team. Stitch Sayers leidt de verkoop en marketing vanuit Amsterdam, samen met een hechte ploeg die dezelfde waarden deelt. “Ik werk met veel plezier met dit team—iedereen komt uit een ander deel van de wereld, maar we hebben elkaar gevonden in dit gezamenlijke doel,” vertelt Donovan. “Het voelt precies zoals onze klant ook leeft: meerdere rollen, internationale verbindingen, en alles doen met hart en ziel. Dat is de essentie van EAST 42ND.”

Donovans visie op de toekomst van mode

Donovan ziet EAST 42ND als een merk dat synoniem staat voor tijdloze aantrekkingskracht, inclusieve ontwerpen en doelgerichte duurzaamheid. “Mode hoort niet vluchtig te zijn,” stelt hij. “Elk EAST 42ND-stuk wordt gemaakt om geliefd te blijven - seizoenen lang.”

Hij droomt er ook van om het merk uit te breiden naar herenkleding en interieur, waarbij hij zijn passie voor design in huisinrichting kan combineren met zijn modetalent. “Uiteindelijk,” besluit Donovan, “gaat ons merk over het verrijken van het dagelijks leven met stukken die kracht geven, inspireren en meegroeien.”

Credits: Donovan and the Artuyt collaboration shirt from SS24 collection

Vooruitblik

Aan het eind van ons gesprek met Donovan Pascal is één ding duidelijk - EAST 42ND is meer dan een modemerk. Het is een weerspiegeling van het leven van de moderne vrouw: complex, dynamisch en altijd in beweging. Met focus op doordacht design, verantwoorde productie en culturele relevantie, herdefinieert EAST 42ND wat het betekent om je met intentie te kleden.

“We hoeven niet het hardst te schreeuwen,” zegt Donovan. “We spreken vrouwen aan die zichzelf kennen. Onze taak is kleding maken die haar ondersteunt—stilletjes, zelfverzekerd en met stijl. Dat is echte mode.”

Met plannen om uit te breiden naar herenkleding en homeware, en een voortdurende inzet voor inclusiviteit en verantwoordelijkheid, staat EAST 42ND klaar om een toekomstgericht merk in de modewereld te worden.