Don’t Waste Culture wijdt collectie aan Nederlandse voetbalclub

Don’t Waste Culture (DWC) lanceert een lijn voor voetbalclub Go Ahead Eagles ter gelegenheid van de Europese campagne van de club. Met de samenwerking benadrukken beide Deventer merken hun gedeelde trots en verbondenheid met de stad.

De collectie, ontworpen door DWC’s creative director en Eagles-supporter Bas Dijkhuis, is geïnspireerd op de cultuur van zowel de club als de stad Deventer. Zo verwijst een T-shirt met de opdruk Daventria naar de oude naam van de stad, terwijl een tartanprint de Engelse roots van Go Ahead Eagles benadrukt. De hele lijn, met onder meer football jerseys, T-shirts, crewnecks, knitwear en jassen, verschijnt op 19 oktober, kort voor de Europese thuiswedstrijd tegen Aston Villa.

De kleding is verkrijgbaar via de webshop van DWC, de Fanstore en webshop van Go Ahead Eagles, en geselecteerde retailers. De lancering wordt gevierd met een event op 19 oktober in de concept store van Dare Fashion in Deventer, waar fans hun aankoop tevens kunnen laten signeren door de voetballers.

Don’t Waste Culture werd in 2013 gelanceerd door Bas Dijkhuis en Karel Kloeze om Nederlandse streetwear een ‘high end’ uitstraling te geven. In 2024 waren de groeicijfers indrukwekkend en startte het merk een opent investeringsronde, waardoor geïnteresseerden vanaf 500 euro inbreng mede-aandeelhouder konden worden van het bedrijf.