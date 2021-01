“Door de kracht van het merk GAASTRA in het nú te zetten komen we ijzersterk terug!”

GAASTRA is terug! Zelfverzekerd en betrokken.

Het nautische lifestyle merk ‘Gaastra’ maakt in 2021 een ijzersterke comeback met hun nieuwe winter 21/22 Dames- en Herencollectie. Gaastra staat bekend om zijn succes binnen de nautische sportswear, geïnspireerd door de energie en schoonheid van de zee.

“In deze bijzondere periode, brengen wij niet alleen een merk terug, maar zetten we ook een visie neer: duurzaamheid, kwaliteit en stijl gaan zonder uitzondering samen.”

Managing Director Rico van Capelle doelt op de extra zorg en aandacht die Gaastra bij de comeback besteedt aan sustainability. Keuzes in materialen en moderne technologieën om zo duurzaam mogelijk te zijn. Maar ook de zorg die wordt besteed aan partners en de ondersteuning van deze ondernemers in een spannende en uitdagende tijd.

“Wij zijn een functional fashion brand en gedreven om op de meest duurzame manier en met maximale aandacht voor kwaliteit, hét nautische lifestyle merk te zijn!”

Het nieuwe Gaastra valt onder de Unlimited Footwear Group met als strategisch partner “Equistone”. Naast Managing Director Rico van Capelle stapt per 1 februari Jordi van Laar in als commercieel manager en sales-aanspreekpunt.

Van Laar: “De komende periode ligt de focus op on- en offline distributie binnen Nederland, Duitsland en België. Waarna vervolgens uitbreiding binnen Europa gepland staat. Onze propositie is volledig gebaseerd op betrouwbaarheid, partnership en flexibiliteit; aspecten die in deze tijd van cruciaal belang zijn.”

Over Gaastra

Gaastra is een iconisch merk, daterend uit 1897. Opgericht door Douwe Gaastra in Sneek, Nederland. Binnen korte tijd werd Gaastra een van de grootste spelers als nautisch lifestyle merk. Na een zeiltocht van 2 jaar is Gaastra terug op de markt, de enorme Heritage van het merk wordt sterker dan ooit door vertaald naar deze tijd.