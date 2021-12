Dopamine dressing, tegenstellingen en helen: Zo gaat SS23 eruit zien volgens forecaster Jan Agelink

Met alle onzekerheid die er speelt in de wereld, kan de mode industrie de voorspellende kracht van een trendforecaster meer dan ooit gebruiken. Zo ook die van Jan Agelink en zijn inzichten uit zijn seminar SS23 genaamd ‘Roleplay’.

Vanwege de stijgende coronabesmettingen in Nederland is de seminar van Agelink puur online geworden. Gelukkig komt de spreker daardoor niet minder enthousiast over. De naam van de voorspelling komt voort uit de transformatie van identiteit tijdens de pandemie, aldus Agelink. “We hadden veel tijd na te denken over onze rol in het leven.” De realisatie dat kleding een grote rol speelt in identiteit, werd alleen maar groter in deze tijd. “Kleding doet echt wat met je, zodat je een rol kan spelen.” De forecaster vult daarbij aan dat identiteit is wat je bent en dat expressie is hoe je jezelf wil voorstellen. “Daar kun je dus mee spelen, een rollenspel.”

Met dat in het achterhoofd, presenteert Agelink voor voor zomer ‘23 drie trends die hij onderbrengt in de titels ‘Joy’, ‘Unease’ en ‘Heal’.

Joy

De eerste trend is die van het zoeken van vreugde in kleding. Tijdens de pandemie werd de term ‘dopamine dressing’ niet voor niets gecoind: Het kleden om vreugde te voelen. Dit kan zijn door middel van felle kleuren en opvallende prints en als het aan Agelink ligt, zal dit ook in de zomer van 2023 nog een rol spelen. Het gaat in deze beweging om het maximalisme, ‘high energy’ en veel ambacht. Het mag zelfs tegen het kitscherige aan zitten. Een collage van bloemenprints wordt dan ook niet geschuwd en er wordt zelfs inspiratie gehaald uit keramisch aardewerk. Stoffen die gebruikt worden in deze trend krijgen ook steeds vaker een vorm van reliëf. Dit komt ook in de andere hoofdstukken van Agelink’s presentatie terug.

Boven: Versace SS21, Catwalkpictures.com. Onder: Valentino SS21, Catwalkpictures.com.

Unease

De tweede trend lijkt wel een tegenreactie op ‘Joy’. ‘Unease’ is juist het heersende gevoel van spanning en onveiligheid. Al sinds het begin van de pandemie spotten trendforecasters de behoefte van de consument om zich te beschermen en zich veilig te voelen. De vraag naar gewatteerde spullen komt in deze trend dan ook naar voren, maar wordt gemixt met een gothic gevoel, aldus Agelink. Denk hierbij aan toevoegingen van kant en parels .

Screenshot van de Balenciage x Simpsons video. Bron: Youtube

Daarnaast toont ‘Unease’ een ‘knip en plak gevoel’, aldus de trendforecaster. “De tegenstellingen in uitingen zijn belangrijk.” Zo noemt hij de samenwerking van Balenciaga en The Simpsons. “Het is een combinatie van ultieme luxe met ultieme burgerlijkheid van Homer Simpson.” In de video die het modehuis lanceerde eerder dit jaar is te zien dat de geanimeerde Simpsons familie een Balenciaga-avontuur beleeft en werkelijk op de catwalk beland. Modehuis Alexander McQueen past ook in deze trend, met looks die bijvoorbeeld denimjassen met leren jassen combineert. “Het lijkt verknipt, alsof het is gehackt.”

Alexander McQueen SS22, via Alexander McQueen

Heal

Last but not least de trend ‘Heal’, en die heling kunnen we allemaal wel gebruiken. Voor die heling zoekt men massaal de natuur, en de vormen die hier te vinden zijn, op. Een plek om even rustig adem te halen. Binnen deze trend wordt gezocht naar nieuwe manieren om kleding te verven. Denk hierbij aan natuurlijke manieren van verven, maar ook aan dip-dye en geplaatste tie-dye effecten, zelfs een zachte degradé is terug te zien. Al met al zijn de kleuren in deze beweging zijn dan ook zacht en Agelink omschrijft ze als waterig. Het zijn wat meer afgevlakte kleuren, alsof het aquarel is.

Zoals eerder al werd gezegd speelt reliëf ook bij deze beweging een grote rol. Hier gaat het meer om haptische kleding, items die gefocust zijn op de zintuigen en het gevoel dat ontstaat als men deze aan hebben. Agelink geeft het voorbeeld van de ‘Breathe’ collectie van McQ, die de drager helpt een rustmoment in te bouwen en even rustig adem te halen.

Het teruggaan en inspiratie halen uit de natuur komt hier ook voor door middel van de structuren van de natuur. Denk aan mineralen en koraal. Door middel van technische hoogstandjes zoals 3D-printen kunnen vormen worden nagebootst die hierop lijken.

McQ 'Breathe' collectie: Op de arm is een ovaal te zien die helpt bij rustig in en uit ademen. Via McQ.

Trendforecaster Jan Agelink over SS23

Daarnaast, naast al deze kennis die Agelink tijdens het online seminar kon delen, deelde de forecaster nog een opmerkelijk inzicht die we u niet willen onthouden. De afgelopen jaren draaide het allemaal om ‘online’ en ‘offline’ in de retail. Agelink benadrukt nu dat het eigenlijk om een andere splitsing gaat: snelle en langzame ervaringen. Bij snel draait het om een goede en snelle service, bij langzame ervaringen draait het erom dat de consument verrast en meegesleept wordt. “Ze gaan dan een onbewuste love affair aan met het merk.”

Al met al genoeg om mee aan de slag te gaan voor de zomer van 2023.