Dr. Martens en Canada Goose voor het eerst in Lyst Index Hottest Brands

Modemerken Dr. Martens en Canada Goose hebben hun debuut gemaakt in The Lyst Index Hottest Brands. De merken zijn voor het eerst in de lijst met de twintig ‘heetste merken’ te zien tijdens het vierde kwartaal van 2019. Off-White voert de lijst nog steeds aan als het meest toonaangevende merk.

Dr. Martens steeg 12 plaatsen naar de negentiende plek. Canada Goose stapte 14 plaatsen omhoog naar de achttiende plek. Acne en Yeezy veroverden opnieuw een plek in de lijst met de twintig meest toonaangevende merken. Vetements daalde opvallend genoeg naar de vijftiende plek, nadat het modemerk heeft aangekondigd dat ontwerper Demna Gvasalia zijn functie bij het bedrijf heeft opgegeven.

Bottega Veneta en Loewe waren in het derde kwartaal de nieuwkomers in de index en blijven nu op de veertiende en twintigste plek staan tijdens het vierde kwartaal.