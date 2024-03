Dr. Martens lanceert een collectie schoenen gemaakt van hergebruikt leer

Het Britse schoenenmerk Dr. Martens voegt een collectie van hergebruikt leer toe aan zijn rijtje met duurzaamheidsinitiatieven. Dit laat het bedrijf weten aan FashionUnited.

De Genix Nappa-collectie is volledig gemaakt van hergebruikt leer. Te weten: leerresten van leerlooierijen die anders op de vuilstort zouden belanden. De resten ondergaan een proces waarbij de leervezels worden gescheiden. Er ontstaat een rol gerecycled leer dat kan worden gebruikt om de schoenen opnieuw vorm te geven.

Dr. Martens Genix Nappa collectie Credits: Dr. Martens

In een verklaring deelt Dr. Martens dat het nieuwe Genix Nappa-hergebruikt leermateriaal dragers een “duurzamer alternatief voor traditioneel leer” biedt, omdat het een lagere koolstofimpact heeft dan traditioneel leer. De collectie is ontworpen om ervoor te zorgen dat het net zo houdbaar en comfortabel is als de originele schoenen van het merk.

Tuze Mekik Arguedas Schwank, mondiaal hoofd duurzaamheid bij Dr. Martens, deelt: “De duurzaamheidsuitdagingen van vandaag zijn complex, en circulaire bedrijfsmodellen zijn daar één van. Bij DM's hebben we stappen voorwaarts gezet in onze reis naar circulariteit, en Genix Nappa is daar een goed voorbeeld van.

“Het laat zien dat afval een waardevolle hulpbron is en laat zien hoe we in de toekomst anders over onze producten kunnen denken. We kunnen niet wachten om te horen wat onze dragers ervan vinden.”

Dr. Martens Genix Nappa collectie Credits: Dr. Martens

Dr. Martens zet duurzame initiatieven voort met de Genix Nappa-collectie

Deze stap maakt deel uit van de ambities van Dr. Martens om duurzame schoenen met een lagere impact te creëren. Het merk werkt aan een duurzamere toekomst. Leerafval wordt aangepakt. De doelstelling van het bedrijf is om in 2040 netto nul te zijn.

Adam Meek, Chief Product Officer bij Dr. Martens, voegde hieraan toe: “Het was een fantastische ervaring om deze collectie te creëren en nu te lanceren. Onze teams hebben tijdens dit proces ongelooflijk veel geleerd terwijl we op weg zijn naar een duurzamere toekomst voor ons merk.

“De innovatie rond dit nieuwe materiaal is behoorlijk speciaal. We hebben onszelf bij elke stap van het proces uitgedaagd om ervoor te zorgen dat de bestendigheid waar Dr. Martens om bekend staat niet in gevaar komt.”

Dr. Martens Genix Nappa collectie Credits: Dr. Martens

De Genix Nappa-collectie bevat drie van de best verkochte originele schoenen van Dr. Martens: de 1460 veterlaars, de 1461 schoen met 3 ogen en de 2976 Chelsea-laars. Verkoopprijzen beginnen bij 140 pond.

De collectie hergebruikt leer is het nieuwste duurzaamheidsinitiatief van Dr. Martens. Eerder deze maand sloeg het merk zijn handen ineen met schoenmaker The Boot Repair Co. om een ​​nieuwe reparatieservice in Groot-Brittannië te lanceren. Het doel van de samenwerking: de levensduur van laarzen, schoenen, sandalen en accessoires verlengen.

Dr. Martens Genix Nappa collectie Credits: Dr. Martens

Dit artikel verscheen eerder op Fashion United UK. Vertaling en bewerking door Susan Zijp.