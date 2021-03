Dr. Martens onthult eerste schoen in samenwerking met Rick Owens

Het Britse schoenenmerk Dr. Martens werkt samen met Rick Owens. Ze noemen het de “brutaalste samenwerking ooit”, zo luidt het persbericht.

Dr. Martens beschrijft de samenwerking als langverwacht. In de tweedelige collectie wordt Owens’ donkere, ondergrondse kunstgevoel onderzocht en toegepast op het silhouet van een klassieke DM.

De eerste collectie wordt in maart gelanceerd. De tweede samenwerking is in mei.

Owens staat bekend om zijn post-apocalyptische heruitvinding van brutalistische mode en excentrieke, architectonische kledingstukken. Met een frisse kijk, geeft Owens de klassieke Dr. Martens-laars uit de jaren 90 een nieuw uiterlijk.

De 1460 Bex-schoen met plateauzool is verbonden met Owens kenmerkende dramatische vetersysteem en laat het enthousiasme van de ontwerpers voor donkere glamour en gepolijst brutalisme, voegt Dr. Martens aan het persbericht toe.

Op 20 maart wordt de eerste zwarte leren laars gelanceerd, met een extra paar zwarte veters en een inlegzool met twee merknamen. De laars met plateauzool is afgewerkt met een taupe zool en gele dubbele boord stiksels.

De Dr. Martens x Rick Owens zijn te koop op de website van het schoenenmerk en bij geselecteerde partners. De Black 1460 Bex DS zijn te verkrijgen voor 299 euro.

Beeld: Via Dr. Martens

Dit artikel werd eerder gepubliceerd op FashionUnited UK/COM. Dit artikel is vertaald en bewerkt naar het Nederlands door Sylvana Lybaart.