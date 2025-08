Dreamers Society: Pure Path brengt een ode aan de jaren ‘60 van Italië

Pure Path presenteert zijn SS26 ‘Dreamers society’ collectie. Dreamers Society vangt de moeiteloze charme van de jaren ’60 van Italië - een tijd waarin la dolce vita meer was dan een uitdrukking, het was een levensstijl. Deze collectie is voor de moderne man die durft te dromen, die de wereld ziet als zijn podium, en die zich met zelfvertrouwen door het leven beweegt.

Hij ziet een leven zonder grenzen voor zich: Denk hierbij aan een villa in Toscane, diners onder kroonluchters en authentieke Italiaanse trattoria’s. Hij bewondert de Italiaanse elite niet alleen, hij ziet zichzelf ertussen. En elke dag werkt hij eraan om dat beeld werkelijkheid te maken. Hij is een man die zijn dromen omzet in daden.

SS26 Credits: Pure Path

Deze collectie neemt je mee op een reis naar de Italiaanse droom, waar ambitie en elegantie samenkomen en stijl vanzelfsprekend is. Denk hierbij aan wide-pleated shorts, klassieke breisels en pantalons in een ruimere pasvorm. De Pure Path man kleedt zich niet voor waar hij is, maar voor waar hij naartoe gaat.

Own the journey

Dreamers Society: SS26 is er voor de man die leeft met een vleugje Italiaanse bravoure, en zijn eigen pad kiest. Own the journey.

Interesse om de SS26 collectie ‘Dreamers society’ te bekijken? Neem dan contact op met: sales@pure-path.com