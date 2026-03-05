Dreamers Society: SS26 Collectie van Pure Path

Iedere man heeft zijn eigen pad. Dreamers Society helpt hem dat pad te bewandelen met stijl, zelfvertrouwen en aandacht voor detail. Geïnspireerd op de Italiaanse stijl van de jaren ’60, combineert de collectie eenvoud, verfijning en zelfverzekerdheid. Het gaat niet om tonen wat je hebt, maar om uitstralen waar je naartoe werkt.

Voor SS26 reisde het Pure Path-team naar de Amalfi Coast om deze sfeer zelf te ervaren. Gewapend met een old-school camera legden ze de momenten vast zoals ze waren: zonovergoten gesprekken, samen eten, lachen. Geen perfecte plaatjes, maar echte momenten. Deze ervaring vormde de basis voor de collectie, waarin dromen geen ontsnapping zijn aan de realiteit, maar het geloof in je eigen potentie en het dagelijks handelen naar je doelen. No path is perfect, that’s what makes it pure.

Credits: Pure Path

SS26: Dreamers Society: Collectie Looks

Credits: Pure Path

Look 1: In de eerste look staat de jacquard overshirt centraal, gecombineerd met een lichte Aiden denim. De structuur zit in de stof zelf en zorgt voor diepte zonder druk te worden. Het geheel oogt verzorgd, maar blijft ontspannen. Een combinatie die in balans is en natuurlijk aanvoelt.

Credits: Pure Path

Look 2: De knitpolo is het statement piece. De textuur geeft persoonlijkheid, het emblem komt subtiel terug op borst en cap. Clean, rustig en tijdloos ontworpen voor de man die zijn eigen pad bewandelt.

Waarom retailers hierop willen inspelen

SS26 combineert tijdloze designs met een sterk merkverhaal. De collectie spreekt een doelgroep aan die niet alleen mode koopt, maar een lifestyle volgt. Dit vertaalt zich in loyale klanten en engagement, met visuele content en storytelling die zowel online als in de winkel overtuigt. Een investering in Pure Path betekent verbinden met een community die waarde hecht aan kwaliteit & authenticiteit.

De SS26 collectie is nu verkrijgbaar bij geselecteerde retailers. Wil je Pure Path opnemen in jouw assortiment? Neem contact op via sales@pure-path.com

