Dressarte lanceert eerste digitale trouwcollectie

Online coutureservice Dressarte lanceert haar eerste digitale trouwcollectie met AR, zo meldt de coutureservice in een persbericht. Het doel hiervan is stofverspilling tot een minimum te beperken en bruiden een op maat gemaakt pakket bieden. De samples worden digitaal ontworpen, maar de bruidsjurk wordt fysiek geleverd.

De digitale collectie maakt gebruik van AR-modellen die gepersonaliseerd kunnen worden naar de lichaamsvorm van de bruid en bruidsjurken kunnen aangepast worden aan de stijlvoorkeuren van de bruid, zo is te lezen. Wanneer de bruid tevreden is over het ontwerp, kan een toile besteld worden of in productie gaan. De productie duurt 20 tot 30 dagen.

De beginprijs van een bruidsjurk begint op 850 pond (989 euro). Vervolgens kan de jurk aangepast worden met verschillende snitten, versieringen, stoffen en stijlen. Dressarte maakt bruids- en vrijetijdskleding op bestelling en in de meeste gevallen op maat. Wanneer consumenten geen tijd hebben zich op te meten, is de kleding ook te koop in standaardmaten. De kledingstukken van Dressarte zijn wereldwijd verkrijgbaar via de website.