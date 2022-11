Drie mannenmodethema’s voor SS24 volgens Edwin van den Hoek

Waar bij de vorige trendseminar van Edwin van den Hoek er nog een einde leek te komen aan de crisis waarin de wereld zat, moet de trendforecaster bij de trendseminar voor SS24 concluderen dat de ene crisis is vervangen door vele anderen. De oorlog in Oekraïne, de inflatie en de energiecrisis drukken een stempel op de wereld, maar toch oogt Van den Hoek positief. “We staan op vanuit de onrust en laten ons horen.”

Elke week zijn er wel mediaberichten over protesten, demonstraties en stakingen. De wereld laat duidelijk van zich horen op alle vlakken. Het klimaat, Iran, de lonen, Het element van scanderen, protest en propaganda komt dan ook in veel collecties en trends naar voren, maar ook de elementen van transformeren, ontdekken en herdefiniëren. Deze laatste drie zijn dan ook de grote thema’s in de forecast van Van den Hoek en zijn allen met elkaar verweven. FashionUnited selecteert enkele inzichten uit de SS24-seminar.

Transformeren, ontdekken en herdefiniëren in SS24

Het eerste thema die de trendforecaster aanhaalt is het thema ‘Transform’. Een beweging in de mode die daardoor weer naar boven komt is het letterlijk transformeren van kleding en stoffen. Kleding herstellen en upcyclen maar ook patchwork en het samenmelten van diverse patronen komt in het trendbeeld hevig naar voren. Dit is een beweging die al meerdere seizoenen speelt, maar telkens op een andere manier terugkomt. “Het begint een hele nieuwe designfilosofie te worden,” zo vertelt Van den Hoek en zo transformeert design ook keer op keer.

S.S. Daley FW22, beeld via Catwalkpictures

Givenchy SS23, beeld via Catwalkpictures

Het transformeren van kleding en stoffen verbindt ook aan de herwaardering in de mode. Zo kwam Bottega Veneta recent met een statement van ‘value over quantity’ en geeft een levenslange garantie op de tassen van het merk. Ook wordt tweedehands steeds meer opgepakt door bedrijven en geïmplementeerd in hun businessmodel. Er ontstaat een spanningsveld: Zien we oude kleding als waardevol of als afval?

De trend van workwear is nog lang niet voorbij en krijgt eveneens nieuwe vormen. Van den Hoek bestempeld de boilersuit als een belangrijk item voor ss24. Het element van multi-pockets, wat onder andere bij boilersuits te zien is, wordt ook doorgetrokken naar gilets en cargobroeken. Leunend tegen de workwear trend is het feit dat camouflage patronen volgens Van den Hoek eigenlijk een basiskleur zijn geworden in de mannenmode. In de zomer 2024 komt de camouflageprint echter terug in nieuwe kleurstellingen en op een meer grafische manier. Daarbij verwelkomt de mannenmode meer oneffenheden en rafelrandjes binnen het thema van transform.”

Givenchy SS23, beeld via Catwalkpictures

Mannenmode voor SS24: Een zomer vol met lagen

Het tweede thema wordt samengevat met het woord ‘explore’. Men wil de wereld, maar ook andere werelden ontdekken. Dit thema leunt dan ook voor een gedeelte naar het futuristische toe. “Het is futuristisch, maar ook fun, simplistisch, bijna een gimmick.” Binnen dit thema komen dan ook veel grafische elementen voor en zelfs speelse graphics. Denk bijvoorbeeld aan penseelstreken op de shirt en truien van Zegna of de beer van Puma.

Zegna SS23, beeld via Zegna

Een opvallende kanttekening van Van den Hoek binnen dit thema is dat er andere kraagvormen duidelijker naar voren treden binnen de mannenmode. In plaats van de traditionele kraag, zijn er meer opstaande kragen te zien. Daarbij is het SS24-beeld gevuld met veel lagen, letterlijk. Ondanks dat het het trendbeeld is voor de zomer, zijn er veel gelaagde looks te vinden.

Mannenmode anno SS24: “Heeft wellicht een nieuwe taal nodig”

Wat al seizoenen, al dan niet langer, speelt in de mannenmode is de definitie en herdefiniëring van wat mannelijk is. “Het zijn roerige tijden voor de man, want wat ís de man?” Van den Hoek geeft aan dat deze verandering en dit thema nog niet bij iedereen landt, maar dat wel al duidelijk veranderingen te zien zijn. Denk bijvoorbeeld aan The North Face die een jas lanceerde waar ook een draagzak in verwerkt was. “Het toont de zachtere kant van de man.”

Deze veranderingen in de definitie van wat het betekent om een man te zijn en wat mannelijk is, heeft wellicht een nieuwe taal nodig, zo vertelt Van den Hoek. Elementen die al decennia, of eeuwen, lang worden toegeschreven een de damesmode, komen nu duidelijk terug in de mannenmode. Denk bijvoorbeeld aan transparante stoffen, maar ook aan de mannenrok. “Jaren geleden werd er één rok in een herencollectie verwerkt en toen was het al baanbrekend, maar nu zien we het meer en meer terug.” Ook de styling door een rok over een broek komt veel voor, en zo komt de voorspelling dat SS24 veel laagjes kent in de looks nogmaals terug.

Zegna SS23, beeld via Catwalkpictures