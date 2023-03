Drie strepen: Adidas krabbelt terug in geschil met Black Lives Matter stichting

Adidas is zeer beschermend over de kenmerkende drie strepen die het gebruikt. De drie gele strepen van de centrale stichting van de Black Lives Matter-beweging zorgde echter voor een handelsmerkgeschil met Adidas. Het Duitse sportmodebedrijf diende maandag aanvankelijk een aanvraag in bij het US Patent and Trademark Office tegen het gebruik van het streepontwerp, maar bedacht zich toch snel.

“We zijn al bezig de oppositie tegen de merkaanvraag van Black Lives Matter Global Network Foundation in te trekken,” aldus een woordvoerder van Adidas tegen nieuwsbureau DPA.

De Black Lives Matter Global Network Foundation werd in 2013 opgericht. De stichting diende in november 2020 haar ontwerp met drie gele strepen in bij het US Patent and Trademark Office.

Afgelopen januari verloor Adidas nog een zaak tegen modemerk Thom Browne. Ook deze zaak ging over het gebruik van strepen. Adidas is in het verleden al de strijd aangegaan met onder andere K-Swiss, Fitnessworld, Scapa, Nike en H&M. Adidas is daarnaast niet de enige die het gebruik van een specifiek strepen patroon bestrijdt - ook Gucci beschermt het gebruik van een blauw-rood-blauw strepenpatroon en een groen-rood-groen strepenpatroon.