Dries van Noten kiest voor hypnotiserende choreografie op PFW

Belgisch modehuis Dries van Noten heeft opnieuw indruk gemaakt op Paris Fashion Week. Het modehuis stond gisteren op het showschema en presenteerde een hypnotiserende choreografie als collectiepresentatie. De mix van ontwerp en choreografie zorgde voor een dosis pure emotie, heimwee en ook wel verlangen aan het begin van de modeweek.

In totaal meer dan veertig modellen en dansers gaven de AW21-presentatie vorm. De looks werden vastgelegd door fotograaf Pamela Berkovic en de regie van de modefilm lag in handen van Casper Sejersen. Het resultaat is een hypnotiserende choreografie waardoor de kijker de items in nieuwe dimensies kan zien. Niet alleen waren de dansers en modellen gekleed in de nieuwe collectie, ze maakte ook gebruik van de items bij hun bewegingen. Denk bijvoorbeeld aan een danser die een glitter top vast heeft of juist al dansend een jas aan of uit probeert te trekken. De beweging stelt de kijker in staat de glinstering van een paillette op te merken, de soepele beweging van stof te zien en de glans van het materiaal.

‘Ingetogen overmaat’: Dries van Noten toont AW21-collectie met hypnotiserende dans

De film vangt al met al meer dan alleen de commerciële behoefte om kleding te verkopen. Het doet denken aan de maatschappij die wil dansen, vrij wil zijn, maar de clubs, theaters en podia zijn dicht. Kleding werkt bevrijdend, een manier om te uiten, maar werkt in het dansen ook beperkend. Tegen de Britse Vogue meldt de ontwerper dat de collectie een symbool is van de beperking van beweging en het feit dat men moeilijker hun emoties kan uiten. De collectie wordt dan door Van Noten ook omschreven als ‘restrained excess’, ingetogen overmaat. Want wat gebeurt er als de wereld weer heropend, omarmen we dan het uitdossen? De ontwerper koos ervoor niet gebruik te maken van overmatige versiering, maar juist van felle kleuren en rijke materialen.

De AW-21 presentatie van Van Noten toont de behoefte om uit te gaan, in mooie kleding, wat hopelijk ook werkelijk kan, wanneer het herfst/winter-seizoen van 2021 voor de deur staat.

Beeld: Dries van Noten