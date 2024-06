Dries van Noten neemt afscheid met een ode aan mode en tijd

Wat blijft er over van een carrière van 40 jaar in een zo vluchtige wereld als de mode? De Belgische ontwerper Dries van Noten peinsde over tijd en eeuwigheid tijdens zijn laatste show tijdens de Paris Fashion Week voor heren.

Een marineblauwe mantel valt bijna tot op de enkels, een dubbelrings jasje gecombineerd met een doorschijnende mesh-broek in dieppaars. De tinten van de eerste looks lijken een beetje somber voor een SS25-collectie. Daarbij klinkt de songtekst van David Bowie over de complexiteit van tijd. "Het is iets dat het verleden en de toekomst verbindt, en nooit helemaal in het heden is".

Dries van Noten - eigenlijk bekend als een meester in geraffineerde, eclectische printcombinaties - neemt in de taal van kleding afscheid van de mode. Weemoed klinkt door in de koude kleuren wit, beige, marine en zwart, evenals in de heldere, klassieke snitten. Maar onderstreept door bespiegelingen over tijd in de muziek van de show, lijkt de collectie ook te zoeken naar iets tijdloos in de mode.

Mode tussen vergankelijkheid en eeuwigheid

Transparante mantels en blouses liggen niet alleen in de trend van de tijd, ze lijken ook zo vluchtig en etherisch, alsof ze voor de eeuwigheid zijn bedoeld. Met gouden metalen draden geborduurde barokpatronen in Van Notens onmiskenbare stijl verwijzen naar het verleden, terwijl een volledig met zilverdraden doorweven top juist futuristisch oogt.

Evenzo de catwalk - de door de modellen opgeworpen zilveren vlokken zijn een rouwstoet waardig, maar tegelijkertijd roept het materiaal van de metaalfolies de toekomst op. En tegelijkertijd laten ze ook een feestelijke stemming opkomen tegen het einde van de show - de looks van de modellen worden lichter, kleurrijker en speelser, een grote, glinsterende discobol verschijnt op de achtergrond.

Dries van Noten in de toekomst

Het einde van de carrière van ontwerper Dries van Noten is gekomen, maar hij neemt nog geen volledig afscheid van de modewereld. Tegenover het vakblad Women's Wear Daily vertelde hij dat hij zijn gelijknamige label nog steeds adviserend terzijde zal staan. Hoewel het moment van zijn huidige afscheid plotseling kwam, werd er al over gespeculeerd sinds de verkoop van zijn label aan Puig.

Sinds 2018 heeft het voormalige lid van de "Antwerp Six" nog maar een minderheidsbelang in het merk, de meerderheid verkocht hij aan het inmiddels beursgenoteerde Spaanse mode- en geurconcern - onder de enige voorwaarde dat het hoofdkantoor in België blijft. De komende SS25-collectie voor dames wordt al ontworpen door zijn team, dat ook in de toekomst de creatieve leiding gezamenlijk op zich zal nemen. Dries van Noten wil zich nu wijden aan de dingen waar hij tot nu toe geen tijd voor had.

Het laatste optreden van Dries van Noten. Credits: Launchmetrics Spotlight