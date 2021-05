Dries van Noten ontwerpt exclusieve capsulecollecties voor Net-a-porter en Mr Porter

De Belgische ontwerper Dries van Noten heeft in samenwerking met online luxemodeplatforms Net-a-porter en Mr Morter twee exclusieve capsulecollecties ontwikkeld. De collecties worden sinds gisteren verkocht via beide webplatforms en in zes Dries van Noten-winkels, zo blijkt uit een persbericht van Net-a-porter.

Voor beide collecties waren dromerige zomerdagen en verre reizen de inspiratiebron. Dat is terug te zien in de losvallende silhouetten in een warm kleurenpalet en opvallende prints. De vrouwencollectie bestaat uit 62 items, waaronder jurken, blouses en broekjes in dun katoen en fijnmazig breiwerk. Ook zijn er schoenen en accessoires, zoals zonnebrillen. Voor mannen zijn er 40 items, voornamelijk casual broeken, shirts en hoodies. Net als in de vrouwencollectie zijn die uitgevoerd in drukke prints, de meeste gebaseerd op planten en bloemen.

“Ik voel me vereerd om deze selectie zomerkledingstukken te lanceren met Mr Porter en Net-a-porter,” aldus Van Noten over de samenwerking. “De collectie weerspiegelt een optimistische houding en doet denken aan een zorgeloze, ontspannen dag op het strand met vrienden, een state of mind waar we allemaal naar verlangen en die binnenkort mogelijk werkelijkheid wordt.”

Lea Cranfield, Hoofd Inkoop bij Net-a-porter, voegt toe: “We zijn vereerd met Dries van Noten samen te werken aan dit zomeravontuur. Het is echt een optimistische, vrolijke collectie, een perfecte weergave van Dries’ zorgeloze visie voor het seizoen. Deze zal zeker een gevoel van escapisme oproepen.”

Prijzen voor de collecties liggen dichtbij de reguliere prijzen van Dries van Noten-kleding. Deze gaan van 130 dollar (omgerekend 108 euro) voor een haarband tot 1140 dollar (949 euro) voor een kuitlang zijden overhemd.