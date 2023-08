Dromerig, weerbestendig en kleurrijk: De streetstyle trends van Copenhagen Fashion Week

De zomer doet wat hij wil en dat geldt ook voor de trends in de straten van Kopenhagen, van zomerse, schaarse outfits tot herfstige en weerbestendige looks. FashionUnited heeft samengevat hoe de bezoekers dit onbestendige weer in hun stijlen integreerden en welke hoogtepunten te zien waren naast de catwalks tijdens de Copenhagen Fashion Week.

"Under my umbrella"

Al bezongen door Rihanna in de vroege jaren 2000 en nu de absolute must-have accessoire, zij het nogal onbedoeld - de paraplu kon dit seizoen niet ontbreken in veel looks. Uitgeklapt als bescherming tegen de regen of ingeklapt als wandelstok, dit accessoire maakte de looks in Kopenhagen compleet. Dankzij de vele verschillende variaties en kleuren kan de paraplu in elke stijl worden geïntegreerd.

Bezoekers van de Kopenhagen Fashion Week trotseren de regen. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Gezellige hoofddeksels

De behaaglijke hoofddeksels van de bezoekers zorgden voor een beter humeur in dit regenachtige weer. Of het nu in de vorm van een vissers- of cowboyhoed is of zelfs in combinatie met een peaked cap, er zijn geen grenzen aan de trend - het belangrijkste is om de feel-good factor te verhogen.

De verschillende petten en hoeden kunnen worden gebruikt om klassieke en ingetogen looks te creëren, maar ook casual, relaxte looks. Het hoofddeksel is meestal qua kleur afgestemd op de rest van de outfit of contrasteert ermee.

CPHFW bezoekers kiezen voor knusse hoofddeksels Beeld: Launchmetrics Spotlight

Kleurrijke gebreide kleding

Een terugkerende trend die vooral het kille noorden van Europa opvrolijkt op grijze dagen zijn de verschillende stukken in kleurrijke breisels. Of het nu monochroom of geblokt is, gebreide kleding kan worden gebruikt voor tops. Het is populair bij dragers en viervoeters, maar ook voor accessoires. Deze omvatten tassen, armwarmers en sjaals.

De kleurrijke stukken contrasteren dan meestal met ingetogen tinten zoals zwart en wit. Afhankelijk van hoe wijd de breisels zijn, kunnen ze dienen als basis om te spelen met het silhouet door ze te combineren met meer vloeiende shirts, rokken en jurken.

Kleurrijke gebreide looks bij CPHFW SS24. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Volumineuze looks

Spelen met het silhouet hoeft niet altijd contrasterend te zijn. Extreem losse jassen, jurken en shirts kunnen worden gebruikt om een geheel eigen vorm te creëren. Lagen en speciale styling kunnen de look nog opvallender maken, maar ook de volumineuze jurk met pofmouwen bouwt voort op dit effect.

Voluminous kijkt naar CPHFW. Beeld: Launchmetrics Spotlight

‘Bridgerton' van Kopenhagen

Verschillende lagen en volumes spelen ook een rol in deze trend, die de geromantiseerde dromen van een vervlogen tijdperk naar het heden katapulteert. Terwijl series als 'Bridgerton' en 'The Witcher' baljurken, toverjurken en gevechtspantsers op het scherm projecteren, passen dragers elementen uit vervlogen tijden aan en combineren ze met moderne stukken in de straten van Kopenhagen - dat met zijn kinderkopjes en moderne winkels de perfecte achtergrond vormt. Korsetten, biedermeier mouwen en ruches ontmoeten handtassen, zonnebrillen en leren laarzen met hoge hakken, maar ook prints en nieuwere materialen zoals denim. Bijpassende make-up die niet te extravagant is, rondt de look af zodat de drager er top gestyled uitzien maar niet opgedirkt.

Moderne sprookjes Kopenhagen. Beeld: Launchmetrics Spotlight

Dit artikel verscheen eerder op FashionUnited DE. Vertaling en bewerking naar het Nederlands door Caitlyn Terra.