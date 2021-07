Droom even weg met deze bijzondere shoot Couture in Bloom

Er is niets leuker dan wegdromen van een sprookjesbruiloft. Met het einde van de pandemie in zicht, gebruik je deze periode nuttig door je te laten inspireren. Het Amstel Hotel heeft couturier Karin Rom en floral designers Dennis Kneepkens en Mick Stubbe ingeschakeld voor een dromerige fotoshoot. Met in de hoofdrol: couture en bloemen. Zet deze beelden alvast op je moodboard.

Vederlichte couture

Bekend als het verblijf van koninklijke gasten én sterren als Audrey Hepburn en The Rolling Stones, is het iconische Amstel Hotel niet onbekend met bijzondere fashion momenten. Een inspiratiebron voor couturier Karin Rom, die met haar fashion forward designs een nieuwe generatie aanspreekt. Als eerbetoon aan het Amstel gaf de ontwerpster in deze shoot speciale rollen aan sprankelende en vederlichte couture gowns. De grande residence in harmonie met romantische en elegante silhouetten.

Bloemenweelde

Een bijzondere hoofdrol in de shoot is weggelegd voor bloemen. Inspiratie vonden floral designers Dennis Kneepkens en Mick Stubbe bij de catwalks en campagnes van beroemde modehuizen. Passend bij hun internationale portfolio koos het duo voor grootschalige bloemdecoraties. Daarbij werd het karakter van het pand gerespecteerd. Natuurlijke weelderige stukken, ton-sur-ton gekleurd. De verse en gedroogde bloemen gecombineerd, bracht een fijn spanningsveld met een spel tussen donker en licht.

Florale droom

Even draait het leven enkel om architectuur, bloemen en mode. Omringd door bloemengeuren dwalen we door dromerige zalen. Het Amstel als het toneel van fijne stoffen uit Tel Aviv en geurende rozen uit Colombia. Een oase in bloei, van voren tot achteren gevuld met alle denkbare soorten bloemen. Mét zicht op de Amsterdamse gracht.

Lees meer over Karin Rom op de merkpagina: fashionunited.com/companies/karin-rom

Credits

- Concept & creative direction: DK - Dennis Kneepkens & Karin Rom

- Fashion Design: Karin Rom

- Floral Design: DK - Dennis Kneepkens

- Locatie: Amstel Hotel

- Fotografie: Maryn Haertel

- Film: Anna Nasnimala

- Model: Marthe Wiggers of VDM Models

- MUAH: Corine Hamel