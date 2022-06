Droomsamenwerking: succesverhaal voor Bastiaansen Modestad en Dutch Dandies

Collabs zijn hot en happening in het moderne retaillandschap, maar het blijft een kunst om een klik te vinden die beide merken naar een hoger niveau tilt. Het is menswear merk Dutch Dandies en Modestad Bastiaansen te Bavel gelukt. Beide partijen zijn enthousiast en heffen het glas op een succesvolle samenwerking. “In deze nieuwe, dynamische wereld willen wij graag positieve verhalen vertellen door partnerships met fijne retailers – waaronder Bastiaansen,” zegt Menno Dings, Head of Marketing Dutch Dandies.

Nieuwe modieuze man

Dutch Dandies is dress-casual menswear voor een nieuwe generatie modieuze mannen. Het merk staat voor vakmanschap, het authentieke en ambachtelijke, versus de innovatieve mentaliteit van nu. “Door nieuw en oud op de juiste manier te laten schuren vallen we op als merk,” zegt Dings. Merkvertegenwoordiger Marcel Jansma haakt daarop in: “wij zijn echt een smaakmaker in ons segment. Formal brands zetten vaak heel erg in op veilig, maar je hebt een USP nodig. Dutch Dandies mixt het Italiaanse gevoel met Hollandse commercialiteit. Dat valt op.”

Het doel is om Dutch Dandies breder in de markt te zetten via intensieve partnerships met toonaangevende retailers, waaronder Bastiaansen. Volgens Jansma zijn zij een mooi voorbeeld van hoe een echt familiebedrijf de toon kan zetten. “Ik ben heel trots op deze samenwerking,” zegt Jansma, “je weet precies wat je aan deze mensen hebt.”

Match

Bastiaansen is inmiddels een begrip voor dames & heren: er lopen jaarlijks 135 duizend bezoekers naar binnen en door het succes is er een paar meter verderop precies zo’n weidewinkel in opbouw speciaal voor mannen. De match met Dutch Dandies is evident: mooie stoffen, een luxueuze uitstraling, de focus up het sartoriale. Geert Bastiaansen voegt daaraan toe dat Dutch Dandies “een heel eigen gezicht heeft en net iets buiten de lijntjes kleurt”. Dat spreekt de klant van de Modestad (“verzorgde gasten”) aan en het maakt het voor andere merken van Bastiaansen aantrekkelijk. Andersom verzorgt Bastiaansen de klant ook enorm. Het modische, de directie die tussen de klanten rondloopt, opgeleid personeel dat adviseert over combinaties en de historie van de merken. Zo ontstaat een soort cross-over effect tussen merk en winkel.

Naast het feit dat het label bij Bastiaansen in de schappen ligt, zijn de partijen op andere manier aan elkaar verbonden. Zo was er laatst een Gin-bar event, om samen op het leven te proosten. Bastiaansen werd ook onderdeel van de frisse door Palm Springs geïnspireerde zomercampagne, door de damesmode te verzorgen tijdens de SS22 hoogzomer-fotoshoot. “Want naast de Dutch Dandy man,” stelt Dings, “staat ook een sterke vrouw.”

Beeld: Dutch Dandies

Samen delen Dutch Dandies is onderdeel van Atrium - House of Brands, de wholesale tak van moderetailer Only for Men. Het merk wordt ook in de 17 fysieke winkels van Only for Men verkocht – directe concurrenten van Bastiaansen, en toch is er een duidelijke win-win mentaliteit. Only for Men is ver op het gebied van data en werkt met vooruitstrevende technologie zoals RFID. Alle ervaringen uit de winkels kunnen worden gedeeld met retailers, waaronder Bastiaansen “en dat willen we ook graag,” benadrukt Jansma. “Traditioneel zou je denken: dit is een concurrent van mij. Vergeet dat verhaal, je moet out of the box denken en samenwerken op de speelvelden die er zijn. Daar is heel veel ervaring en kennis, dus waarom zou je er niet van profiteren? Veel retailers zijn nog niet zo ver, dus wij trekken daar wel de kar.” Dutch Dandies heeft met Bastiaans afgesproken dat ze letterlijk bij elkaar in de kassa mogen kijken. Artikelen die niet werken worden snel omgeruild voor fast-movers. “Daar zitten we bovenop en het is groot onderdeel van ons succesvolle partnership,” legt Jansma uit.

Zittenblijven

Dutch Dandies heeft volgens Bastiaansen het Italiaanse modehandje gevonden dat het in de commerciële Nederlandse handel goed doet,” maar daar zat veel werk achter. Jansma: “Eerst zei Geert dat ik misschien niet overging dit jaar, maar het recente verhaal is dat we met stip op nummer één staan.” Volgens beide partijen is er die ruimte om kritisch naar elkaar kijken. Open een eerlijk communiceren en van elkaar leren helpt in het opbouwen en sterker maken van een merk. “Daardoor hebben we nu wel de resultaten waar we allebei al langer naar verlangen,” aldus Bastiaansen.

Het moment is nú

Jansma voorspelt voor Dutch Dandies een enorme inhaalslag als trendsetter. “Voor de volgende wintercollectie zijn we echt dandy lifestyle 2.0 gegaan. Het label heef het lef om na een pandemie zo’n collectie neer te zetten.” En steeds meer mensen zien dat. Het gonst in de markt. Mensen willen nieuwe dingen zien en staan daarvoor open. Nú is een fantastisch moment om Dutch Dandies in de markt te zetten.