Dstrezzed heeft weer een nieuwe winkel geopend, dit keer in 's Hertogenbosch

Herenkleding merk Dstrezzed blijft groeien. Naast winkels in Utrecht, Maastricht, Arnhem, Mall Of The Netherlands in Leidschendam, Breda, Halfweg, Antwerpen en Lille, heeft Dstrezzed afgelopen week ook met trots de deuren geopend in hartje Den Bosch – Kerkstraat 63.

Beeld: Dstrezzed

Ontdek de nieuwe winkel en collectie

Geheel in de typische Dstrezzed-stijl zal het eigentijdse interieur alle klanten een voorproefje geven van waar het bij de 'brotherhood of the modern gent' om draait; warm, gezellig en altijd in voor een goede tijd! In deze winkel vind je de nieuwste items uit hun Spring Summer ’23 collectie. Een collectie geïnspireerd op de stoffige wegen van goud en lange, lichte zomerdagen. Verwacht kwalitatieve items, van mooie overshirts tot aan de beste denim. Deze winkel laat je niet zonder lege handen naar buiten lopen.

Beeld: Dstrezzed

Brotherhood of the modern gent

Dstrezzed is gebouwd op een ‘brotherhood’ die gelooft dat het leven een avontuur is waar we allemaal het beste van moeten maken. De ‘community’ is gedurfd, rebels, altijd authentiek en ze geloven dat genieten van de goede dingen in het leven makkelijker is in kwalitatieve en comfortabele kleding. Al meer dan 10 jaar maakt Dstrezzed herenkleding voor de moderne ‘gents’ van deze wereld.

Beeld: Dstrezzed

Het idee achter 'Dstrezzed' is precies hoe het klinkt: Don’t stress. Met een iconisch achthoekig logo, dat het symbool is voor oneindigheid en staat voor de eindeloze verbinding als ‘brothers’.

Lukt het je niet om de winkel te bezoeken, lees dan meer over dit merk via dstrezzed.com.