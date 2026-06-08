Dstrezzed lanceert Champ Tee ter ere van WK 2026 en EK 1988

Champ. Het enige woord dat telt als Oranje speelt. Terug naar 1988. Voetbal is allang niet meer alleen een sport. Het is cultuur, identiteit en steeds vaker ook een fashion statement. De tribunes inspireren collecties, rugnummers worden iconen en shirts die ooit voor het veld gemaakt werden, leven voort als streetstyle.

Met het WK 2026 voor de deur lanceert het Nederlandse label Dstrezzed de Champ Tee: een graphic tee die het kampioenschapsgevoel vertaalt naar een shirt dat na het toernooi niet in de la verdwijnt.

De Champ Tee

De Champ Tee is een loose fit graphic tee in mini waffle jersey, off-white met een V-hals afgewerkt in rood, wit en blauw. Op de voorkant een combinatie van borduurwerk en print: het No Strezz Club embleem, de Hollandse leeuw en het octagon logo van het merk, symbool van de brotherhood die Dstrezzed uitdraagt. Op de rug, groot en in oranje: het getal 88.

Credits: Dstrezzed

Rugnummer 88

Het getal op de rug is geen willekeurige keuze. 88 staat voor 1988, het jaar dat het Nederlands elftal het Europees Kampioenschap won. De finale in München, de volley van Van Basten, de euforie op de tribunes en de straten thuis.

Dstrezzed neemt dat rugnummer als vertrekpunt. De V-hals, de leeuw, de nationale kleuren: elementen die terugverwijzen naar het iconische tenue van '88, maar vertaald naar een eigentijds silhouet. Met het WK voor de deur voelt die hoop groter dan in jaren. De Champ Tee draagt dat gevoel mee, subtiel, zonder het te schreeuwen.

Credits: Dstrezzed

Ontworpen voor na het fluitsignaal

Robin, Head of Design bij Dstrezzed: "De No Strezz Club draait om brotherhood, samen genieten met de gents, een biertje in de kroeg of vol spanning thuis voor de tv. Voetbal is bij uitstek dat gevoel. De Champ Tee tilt dat op van sportswear naar streetwear, van de wedstrijd naar de straat. Een WK met Oranje is daar het perfecte symbool van. Dit shirt is ons eerbetoon aan samen beleven."

Credits: Dstrezzed

Elk toernooi weer relevant

De referentie naar 1988 verankert de Champ Tee in de Nederlandse voetbalgeschiedenis. De uitvoering houdt hem relevant buiten het seizoen. Dstrezzed positioneert de tee als een stuk dat elk toernooi opnieuw uit de kast kan, een echte classic met een verhaal.

Net zo thuis op het terras als op straat. De beste WK-stukken overleven het toernooi. De champ tee ook.

De Dstrezzed Champ Tee is nu verkrijgbaar via de website van het merk.

Credits: Dstrezzed