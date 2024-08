Dstrezzed: marketing en merkstrategie zet in op internationale groei

In B2B-mode is marketing en merkstrategie om betrouwbare retailers aan te trekken net zo cruciaal als de producten zelf. Het Nederlandse modemerk Dstrezzed, dat bekendstaat om casual maar verfijnde herenmode, heeft de afgelopen jaren flinke stappen gezet om hun marktpositie te herdefiniëren. Nu het merk wil uitbreiden in de Duitse markt, een belangrijk groeigebied binnen Europa, vertrouwt Dstrezzed niet alleen op sterke samenwerkingen met agentschappen zoals Ben&, maar ook op het behoud van een sterke strategie en merkidentiteit.

De evolutie van Dstrezzed: van basics tot een volledig assortiment

Dstrezzed is de afgelopen jaren een transformatie ondergaan en is geëvolueerd van een herenkledinglijn gericht op basics, naar een veelzijdig merk met een sterke 'never-out-of-stock'-collectie, aangevuld met seizoensgebonden lijnen. Deze veranderingen werden ingegeven door eerdere pogingen om de Duitse markt te betreden, die werden bemoeilijkt door de uitbraak van de COVID-19 pandemie. Deze tegenvaller, en de pandemie zelf, leidden ertoe dat het merk zijn strategie heroverweeg, wat resulteerde in het project “Dstrezzed 2.0”, gericht op de rebranding en het versterken van het merk binnen het premium segment. Deze rebranding omvatte een nieuw logo, verbeterde productkwaliteit en een aangepaste prijsstrategie, allemaal ontworpen om Dstrezzed beter af te stemmen op de wensen van consumenten in Nederland en andere potentiële markten.

FW 2024 Campagne Credits: Dstrezzed

FW 2024 Campagne Credits: Dstrezzed

De rebranding van Dstrezzed was niet alleen cosmetisch; het merk investeerde flink in zijn productie-, marketing- en ontwerpteams en haalde nieuw talent binnen om deze visie te realiseren. Het doel was duidelijk: de transitie van een op basics gericht label naar een merk dat bekendstaat om stijl, kwaliteit en relevantie voor de markt, met een breed scala aan producten. Door gebruik te maken van EDI- en VMI-systemen kan Dstrezzed zien dat de veranderingen hun impact hebben gemaakt. Verkoopdirecteur Roy van de Kamp geeft aan dat het bedrijf een aanzienlijke groei doormaakt, met name met de sterke never-out-of-stock collectie.

De rol van Ben& in de Duitse strategie van Dstrezzed

Toen Dstrezzed zijn merkstrategie versterkte, werd de behoefte aan een sterke partner in Duitsland duidelijk. Dstrezzed ziet in het buurland groot potentieel voor internationale groei. Van de Kamp geeft aan dat hun producten goed aansluiten bij de Duitse markt en een balans bieden tussen modieus design en concurrerende prijzen. De samenwerking met het toonaangevende modebureau Ben&, dat merken zoals Mason’s, A.P.C. en Filippa K vertegenwoordigt, was de ideale keuze. Dstrezzed's samenwerking met het bureau en de opname in het premiumsegment van Ben& helpen het merk om meer bekendheid te krijgen bij zowel Duitse retailers als consumenten.

Ben& Showroom in München Credits: Ben&

Marketing als katalysator voor groei

Dstrezzed, van origine een verkoopgedreven bedrijf, verschuift naar een meer allesomvattende aanpak. Het succes van Dstrezzed in de Benelux, waar het van plan is zijn 12e winkel te openen in Eindhoven, heeft gezorgd voor een sterke basis.

Deze fysieke aanwezigheid wordt aangevuld door een sterke online aanwezigheid, groothandel distributie en social media campagnes, waarbij ook samenwerkingen met voetbalclubs en influencers worden verkend om de naamsbekendheid te vergroten. Naast de merkwinkels in Nederland is Dstrezzed te vinden in ongeveer 400 winkels. Door een gelijkwaardige merkervaring te creëren via meerdere kanalen, wil Dstrezzed een vergelijkbare aanpak hebben in Duitsland. In 2025 hopen ze een flagshipstore te openen in de dynamische stad Düsseldorf, als hub en centraal punt voor uitbreiding in het land.

FW24 Campagne Credits: Dstrezzed

Vooruitkijken: een toekomst gebouwd op strategie en uitvoering

Dstrezzed's merkstrategie en marketingverschuiving zijn cruciaal geweest bij het herdefiniëren van de marktpositie en de positionering binnen het premium segment. Door de productkwaliteit te verbeteren en te investeren in een samenhangende merkervaring via meerdere kanalen, heeft het bedrijf zijn identiteit en aantrekkingskracht versterkt. Deze veranderingen leggen een basis voor de groei van Dstrezzed in de concurrerende mode-industrie.

Vooral Duitsland ziet er veelbelovend uit, waarbij Ben&’s hoofd van het Premium Department Fabian Weiss opmerkt: “Als je een sterke ruggengraat hebt zoals Dstrezzed, niet alleen op het gebied van financiën, maar ook in termen van NOS en gedreven door passie, dan blijf je bij elkaar en richt je je op hetzelfde doel. Dit maakt ons erg enthousiast over de toekomst.”