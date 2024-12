Dstrezzed presenteert zijn nieuwe geurcollectie: Een ode aan Jimi Hendrix

Heren kledingmerk Dstrezzed introduceert met trots drie nieuwe geuren die een eerbetoon vormen aan de legendarische Jimi Hendrix. Bij Dstrezzed laten ze zich inspireren door iconen uit het verleden, en deze nalatenschap komt tot leven in de nieuwste geurcollectie. Elk parfum is ontworpen voor de moderne gent die stijl, individualiteit en lef omarmt. De drie geuren zijn een weerspiegeling van Hendrix’ gedurfde geest en gemaakt voor voor wie geniet van de goede dingen in het leven.

Velvet Rascal

Credits: Dstrezzed

Met rijke, fluwelen tonen en hints van luxe specerijen straalt Velvet Rascal een onverschrokken elegantie uit.

Geïnspireerd door Hendrix' iconische fluwelen jas en zijn grensverleggende houding, combineert deze geur zachte accenten met florale tonen voor een perfecte balans tussen rebels en verfijnd. Voor de man die opvalt zonder moeite.

Geurtonen: Leder – Viooltjesblad – Muskus – Kardemom – Vijg – Sandelhout – Tuberose – Copaiba – Vanille – Ambroxan – Bijenwas – Galia Meloen – Citroen – Cipres – Basilicum – Gember – Champaca.

Timber Mystique

Credits: Dstrezzed

Een diepe, houtachtige geur met rokerige lagen van oudh en sandelhout, verzacht met tonkaboon.

Net zoals Hendrix met zijn gitaar een tijdperk definieerde, roept Timber Mystique de ziel van de jaren ’60 op. Een geur voor mannen met een mysterieuze en tijdloze uitstraling.

Geurtonen: Oudh – Sandelhout – Gurjum – Cistus – Gaiac – Patchouli – Vetiver – Vanille – Tonkaboon – Cypriol – Zwarte Peper – Saffraan – Berkenteer – Tabak.

Soil Overdose

Credits: Dstrezzed

Aards, fris en krachtig: Soil Overdose brengt de rauwe energie van de natuur tot leven.

Met levendige citrusnoten, pittige patchouli en robuust cederhout is deze geur een ode aan Hendrix' vrije geest. Perfect voor degenen die daad bij woord voegen.

Geurtonen: Limoen – Vetiver – Grapefruit – Patchouli – Pijnboompitten – Elemi – Roze Peper – Cederhout – Zwarte Peper – Bergamot – Lelietje-van-dalen – Magnolia – Roos.

De nieuwe Dstrezzed-geuren zijn verkrijgbaar in 50ml en handige 10ml reisformaten. Of het gaat om het grijpen van het momen, of op avontuur gaan, deze geuren zijn altijd klaar voor vertrek – compact en krachtig, een persoonlijke geur is altijd binnen handbereik.